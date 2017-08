​Capacitação Socioeducativa no município de Paudalho

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), sob a gestão do secretário Roberto Franca, por meio da Secretaria Executiva do Sistema Socioeducativo e Fortalecimento dos Conselhos (SESSFC), dirigida por Suelly Cysneiros, vai promover, para profissionais e gestores do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), a capacitação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência/Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ( SIPIA / SINASE ).

O evento acontece no município de Paudalho , nesta quinta-feira (10), na Escola Técnica Estadual Wilson Campos (ETE), situada na BR 408, Km 79 – Paudalho – PE (próximo à Academia da Polícia Militar de Paudalho ).

O SIPIA SINASE é a base de dados nacional que reúne informações sobre adolescentes que estão em cumprimento ou cumpriram medidas socioeducativas.

A formação abordará conceitos básicos associados ao uso do SIPIA / SINASE e o fluxo operacional do sistema, bem como treinará operadores do Sistema Socioeducativo para uso das principais funcionalidades do SIPIA / SINASE .