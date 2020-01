﻿Concurso vai eleger a Rainha da Beleza Plus Size do Carnaval de PE

O projeto social As Mil Faces de uma Plus promove o II ano do Concurso Rainha da Beleza Plus do Carnaval de Pernambuco. As inscrições estão abertas até o dia 10 de janeiro, com o objetivo de valorizar a beleza da mulher gorda.

A novidade para o Carnaval multicultural de Pernambuco é a estréia do bloco carnavalesco “As mil faces de uma plus”, formado por mulheres fora dos padrões e trazendo muita alegria e irreverência. Mostrando para sociedade à importância do empoderamento feminino e da propagação da multiculturalidade por intermédio da cultura pernambucana. “Será uma festa para todas as mulheres independente do seu número a mais no manequim para família, amigos e parentes”, ressalta Sâmia Veras, idealizadora do Projeto Mil Faces de Uma Plus.

Para participar do concurso Rainha da Beleza Plus do Carnaval de Pernambuco as participantes precisam adquirir uma camisa do bloco de Carnaval Mil Faces de Uma Plus. Também será arrecado com as inscrições das candidatas latas de leite em pó e parte da venda das camisas do bloco que serão doadas ao Hospital do Câncer de Pernambuco.

O desfile do bloco e o Concurso Rainha Da Beleza Plus do Carnaval de Pernambuco acontecerá no próximo dia 19 de janeiro, com concentração às 12hs, no Clube Cariri, no Bairro de Guadalupe, em Olinda. A camisa está sendo comercializada ao valor de R$70,00 e Open Bar (cerveja,refrigerante e água) e Open food (feijoada).