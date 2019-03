109ª Festa de São José atrai fiéis a Carpina

A paróquia de São José de Carpina está vivenciando desde o dia 9 de março o novenário do padroeiro da cidade, com o tema “São José, homem justo e modelo de santidade”. A festa religiosa encerra nesta terça- feira (19), dia dedicado ao santo no calendário católico.

A tradicional festa completa este ano 109 anos. Foi criada em 1910, quando a localidade se chamava Floresta dos Leões, dez anos após a construção da capela de São Jose, demolida em 1965 para construção da atual igreja matriz. A cada noite do novenário há um gesto concreto com a doação de alimentos para serem entregues às famílias carentes em algumas comunidades do município e também para as obras de assistência da Paróquia de São José.

O pároco da Matriz de São José Pe. Laércio José ressalta que os devotos precisam seguir o exemplo do padroeiro “que foi o pai adotivo de Jesus e fiel à vontade de Deus formando a família de Nazaré”. A Festa de São José de Carpina é o maior evento dedicado ao santo na Mata Norte e atrai milhares de devotos no decorrer do novenário, principalmente no dia 19, quando participam das celebrações pessoas até de outros estados do Brasil. “Venha, traga seus familiares, vizinhos e amigos, a festa é sua, a festa é nossa. Que o glorioso São José, nosso padroeiro interceda por todos”, convida o Pe. Laércio José.

Hoje, as festividades começaram a partir das 5hs da manhã com alvorada festiva e repiques de todos os sinos das igrejas e capelas do município. A programação segue às 9hs com a celebração da missa, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Francisco Dantas de Lucina. A solene concelebração eucarística de encerramento da festa, acontece às 16h30, e logo após ocorre a procissão com a imagem do padroeiro São José, percorrendo as principais ruas da cidade.

Ao final de cada dia da novena, as homenagens ao padroeiro contam ainda com uma programação especial com cantores religiosos famosos em um palco montado em frente à Igreja Matriz, entre eles Tiago Bravo e padre João Carlos.

Padroeiro do Nordeste – A data é aguardada todos os anos por muitos agricultores. Segundo a crença dos fiéis, a chegada da chuva no dia 19 de março é sinônima de boa colheita durante o resto do ano, e São José é também padroeiro do Nordeste. “Ele é protetor dos nordestinos, que esperam a chuva. Existe uma identificação com o santo, pelas dificuldades. Os dois acreditam em dias melhores, que coisas boas virão, José era assim. Por isso os nordestinos pedem a proteção de São José pela chuva, especialmente o povo do Sertão”, disse a devota do Santo, Maria das Neves Ferreira de Paula.

Outra tradição da data é contada na letra da música “São João do Carneirinho”, de Luiz Gonzaga. Os agricultores acreditam que plantando milho no dia de São José e vindo a chuva, a colheita será boa no São João. Muitas promessas são feitas no dia do padroeiro, considerado um momento de solenidade para a Igreja Católica. O santo também é protetor dos trabalhadores, sendo homenageado no dia 31 de maio, dia do trabalhador. É o único santo da Igreja Católica homenageado em duas datas.