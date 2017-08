14ª Semana Espírita de Carpina

O Centro Espírita Amor e Caridade de Carpina está promovendo a 14ª Semana Espírita com o tema “Vida: Desafios e soluções”. As atividades iniciaram desde o último sábado (19) e seguem até o dia 26 de agosto.

Nesta quinta- feira (24) a programação conta com uma palestra sobre “Como vencer os desafios familiares?”, com Gisele Souza, às 19hs, no auditório da Prefeitura de Carpina. Na sexta- feira (25) será abordado o tema “Superando com fé, os desafios da vida? não ao suicídio!”, com Alexandre Barros.

No sábado (26) está previsto uma Feira de Livros,na Praça Joaquim Nabuco, a partir das 9hs da manhã. No mesmo local a noite acontece o encerramento do evento com o palestrante Travassos Júnior, com o tema “Alegria de viver”.