1º Festival de Cinema ressalta o potencial da produção audiovisual

A produção audiovisual independente em Carpina vem sendo intensificada nos últimos anos. Trabalhos como “O Lápis”, “Pense Numa Luta”, “Um Cangaceiro na Mira de Deus”, “O Pen Drive”, “Devastado Pela Vida”, “Adúltera”, entre outros, ressaltam o potencial dos cineastas locais que têm a própria cidade como cenário.

Desde a última segunda- feira (21) vem sendo realizado o 1°Festival de Cinema de Carpina, no auditório da Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros, localizada à Av. Padre Rocha, bairro São José.

A programação conta diariamente com duas sessões, sendo uma às 14h, dirigida aos alunos de rede pública municipal e à noite com seções abertas ao público em geral, iniciando as 18h30.

O festival é formado por exibições e mostras competitivas e disputam as categorias: melhor curta-metragem e melhor longa-metragem; além do melhores ator, atriz, roteiro e diretor. Uma equipe de três jurados analisarão argumento, roteiro, criatividade e qualidade técnica (atuação, montagem, fotografia e som). Os vencedores serão contemplados com o troféu “O Carpinteiro” confeccionado pelo artesão carpinense Miro dos Bonecos. A solenidade acontece no próximo sábado (26), as 19hs.

Homenagem- Os homenageados do 1° Festival de Cinema são os cineastas Cláudio Assis e Ozéas Cristovão. Cláudio Assis é pernambucano e dirigiu os filmes: “Amarelo Manga”, “Baixio das Bestas”, “Febre do Rato”, “Big jato” e estará lançando em breve seu mais novo filme: “Piedade”. Ozéas Cristovão dirigiu os curtas “Tampinha” “Patrão Avarento” e participou como co-diretor do curta “Deputado e o Ambulante”, que está em fase de finalização. Atualmente está trabalhando em dois novos projetos o curta “Nuvens de Cinzas” e o longa-metragem “O cangaceiro na Mira de Deus”.

Comissão- Para buscar articulações de apoio direta e indiretamente ao festival, foi organizada uma comissão com representantes de algumas instituições locais. Assim, foram convidados a secretária de educação do município de Carpina, Milca Maria, o presidente da OAB/Carpina, Luiz Flávio, o jornalista Ramos Silva, o presidente da Câmara de Vereadores, Severino Ferreira, a blogueira Dani Nurse e o advogado Gilberto Gomes para compor a comissão de assuntos do festival.

O 1°Festival de Cinema de Carpina tem o apoio da Prefeitura de Carpina e do Governo do Estado, por meio da secretaria de cultura, e a FUNDARPE, e outros parceiros.