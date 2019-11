2° Festival de Cinema de Carpina começa nesta segunda- feira (25)

Evento vai até 30 de Novembro com exibição dos filmes, oficinas, apresentações culturais, exposição e mini palestras

A 2ª edição do Festival de Cinema de Carpina (CINECAR) começa nesta segunda- feira (25) e vai até o dia 30 de Novembro. O evento acontece no Shopping Carpina e recebe o público em geral com atividades gratuitas. Com o tema “O Cinema, o encontro de todas as artes” a programação diversificada e inclusiva contempla além da exibição dos filmes, oficinas, apresentações culturais, exposição e mini palestras. Neste ano, os homenageados são a cineasta e jornalista Clara Angélica, de Recife, e o jornalista e radialista Ramos Silva, de Carpina.

A solenidade de abertura acontece às 19hs, e conta com a apresentação do Bloco Lira de Carpina e dança com o coreografo e bailarino Christain Douglas. No período de 26 a 29 o evento conta diariamente com duas sessões. Sendo uma das 14h às 17h com exibições para os alunos da rede pública municipal e particular de ensino e outra à noite, das 19h às 22h, com filmes de longas e curtas metragens com exposições de arte, oficinas e outras atividades abertas ao público em geral.

O 2º CINECAR ressalta o potencial da produção audiovisual, além de fomentar a inclusão social e a preservação ambiental através de algumas iniciativas. A exemplo da participação do projeto ambiental Reflorestando Carpina que vai promover mini- palestras e a distribuição de sementes e mudas. Está confirmada ainda a participação da Associação dos Amigos da Melhor Idade e Associação da Pessoa com Deficiência de Carpina para assistir as exibições. Para a cerimônia de encerramento, no dia 30 de Novembro, às 19hs, está previsto o show com a cantora Thalita e o filme convidado é “Open Drive” do diretor carpinense Cleiton Melo.

Premiação- Durante o evento acontece uma competição de filmes de longas e curtas-metragens de vários lugares do Brasil. Destaque para a da premiação exclusiva aos filmes produzidos na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e também a premiação geral, com a inclusão da categoria melhor fotografia. Os vencedores serão contemplados na cerimônia de encerramento com o troféu “O Carpinteiro”, confeccionado pelo artesão carpinense Miro dos Bonecos.

Estão indicados para a categoria de Melhor Filme, Fotografia e Roteiro os longas- metragens “O Abajour”, “Janelas” e “Rebento”. Concorre ainda para a Melhor Direção André Morais (Rebento), Lucas Marques (Janelas) e Marcos Gomes (O Abajour); Melhor Ator Alex Reis (O Abajour), Fernando Teixeira (Rebento) e Matheus Prestes (Trabalho Sujo) e a Melhor Atriz Ingrid Trigueiro (Rebento), Zezita Matos (Rebento), Marina Azze (Janelas) e Vitória Raciane (Janelas).

A escolha das produções para a mostra foi realizada por uma curadoria formada pelos cineastas André Pina (Carpina), Lula Magalhães, (Recife) Daniel Abrew, (Fortaleza) e Ivann Willig Rio de janeiro. A equipe julgadora para a premiação com o Trofeu o Carpinteiro é composta por Christian Farias, David Massena e Clarissa Kushnir.

O 2º Festival de Cinema do Carpina conta com o patrocínio da Prefeitura de Carpina, Governo de Pernambuco através da FUNDARPE e da Secretaria Estadual de Cultura, além da parceria da CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, Christian Farias, Treloso e Empetur e uma realização do Shopping Carpina, Uninassau- Grupo Ser Educacional e Balão de Imagens.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO GERAL DO 2° FESTIVAL DE CINEMA DE CARPINA

TERÇA- FEIRA (26/11)

CURTAS-METRAGENS

1º SESSÃO 19h00 | Shopping Carpina

“Riscado Pela Memória”. DF/ 19’16”

“O Lapis” 3’35” / PE.

”O Covarde” 10’23” /PE.

“Mucunã” 15’22”/ PE.

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“O Abajour” 76’35”

QUARTA-FEIRA (27/11)

CURTAS-METRAGENS

1°SESSÃO

19h00 | Shopping Carpina

“Seu Amor Ainda È Tudo. 17’01”/SP

“Bodas”. 12’00’/ RJ

“Um Corpo Feminino” 19’00” /RS

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“Janelas” 01’36”10

QUINTA-FEIRA (28/11)

CURTAS-METRAGENS

1°SESSÃO

19h00 | Shopping Carpina

“Besta-Fera” 19’00” /AL

“DragNostra” 13’00”/MT

“Amor Só de Mãe 23’00”/SP

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“Rebento” 97’00”

SEXTA-FEIRA (29/11)

CURTAS-METRAGENS

1°SESSÃO

19h00 | Shopping Carpina

“Cova humana”

“A Mesa do Deserto” 13’/ES

“Aquelas Mulheres de Farda” 25’ /RJ

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“Trabalho Sujo” 86’ /SP

SÁBADO (30/11)

LONGA-METRAGEM

Filme convidado Open Drive (Cleiton Melo- Carpina), cerimônia de encerramento.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL: CURTAS-METRAGENS

Terça-feira a Sexta- feira

1°SESSÃO

14 ás 17h00| Shopping Carpina

“Quando a chuva vem”? PE (Animação)

“Macaco albino” SP (Animação)

“Pinos Mágicos Atacam” SP (Animação)

“O Malabarista” GO (Animação)

“Guri” ES

“O Filho da Mata” AM

“Arani Tempo Furioso” ES

“A menor Mascara” SP

“Carroça21” SP