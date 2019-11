2° Festival de Cinema de Carpina divulga programação

No período de 25 a 30 de Novembro a cidade de Carpina realiza o 2º Festival de Cinema (CINECAR). O evento acontece no Shopping Carpina e recebe o público em geral com atividades gratuitas durante duas sessões diárias. A programação diversificada e inclusiva contempla além da exibição dos filmes, oficinas, apresentações culturais e mini palestras. Os homenageados nesta edição é a cineasta e jornalista Clara Angélica, de Recife, e o jornalista e radialista Ramos Silva, de Carpina.

O 2° CINECAR traz uma competição de filmes de longas e curtas-metragens de vários lugares do Brasil, que disputarão a premiação nas categorias de melhor: ator, atriz, roteiro, direção, filme e fotografia. Os vencedores serão contemplados na cerimônia de encerramento com o troféu “O Carpinteiro”, confeccionado pelo artesão carpinense Miro dos Bonecos. Para a cerimônia de encerramento o filme convidado é “Open Drive” do diretor carpinense Cleiton Melo.

De acordo com a organização do evento a abertura acontece no dia 25, às 19hs, e conta com a apresentação do Bloco Lira de Carpina, com o coreografo e bailarino Christain Douglas e show com a cantora Thalita. No período de 26 a 29 o evento acontecem duas sessões. Sendo uma das 14h às 17h com exibições para os alunos da rede pública municipal e particular de ensino e outra à noite, das 19h às 22h, com filmes de longas e curtas metragens com exposições de arte e outras atividades abertas ao público em geral.

Para esta edição um dos destaques é a participação do projeto ambiental Reflorestando Carpina que vai promover mini- palestras com informações sobre o lixo, a preservação, o respeito ao meio ambiente e a importância do plantio de árvores. O grupo ainda realizará a distribuição de sementes e mudas. Outro diferencial do 2º CINECAR é a inclusão social através da participação da Associação dos Amigos da Melhor Idade (AMIC) e Associação da Pessoa com Deficiência de Carpina para acompanhar as exibições.

A curadoria do evento é formada pelos cineastas André Pina(Carpina), Lula Magalhães, (Recife) Daniel Abrew, (Fortaleza) e Ivann Willig Rio de janeiro. A equipe julgadora para a premiação com o Trofeu o Carpinteiro é composta por Christian Farias, David Massena e Clarissa Kushnir.

O 2º Festival de Cinema do Carpina conta com o patrocínio da Prefeitura de Carpina, Governo de Pernambuco através da FUNDARPE e da Secretaria Estadual de Cultura, além da parceria da CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, Christian Farias, Treloso e Empetur e uma realização do Shopping Carpina, Uninassau- Grupo Ser Educacional e Balão de Imagens.

Conheça a lista dos longas-metragens da programação indicados

para a premiação do Trofeu O Carpinteiro:

Melhor Filme:

O Abajour

Janelas

Rebento

Melhor Direção:

André Morais – Rebento

Lucas Marques – Janelas

Marcos Gomes- O Abajour

Melhor Ator:

Alex Reis – O Abajour

Fernando Teixeira – Rebento

Matheus Prestes – Trabalho Sujo

Melhor Atriz:

Ingrid Trigueiro – Rebento

Zezita Matos – Rebento

Marina Azze – Janelas

Vitória Raciane – Janelas

Melhor Roteiro:

O Abajour

Janelas

Rebento

Melhor Fotografia:

O Abajou

Janelas

Rebento

CONFIRA PROGRAMAÇÃO GERAL DO 2° FESTIVAL DE CINEMA DE CARPINA

TERÇA- FEIRA (26/11)

CURTAS-METRAGENS

1º SESSÃO 19h00 | Shopping Carpina

“Riscado Pela Memória”. DF/ 19’16”

“O Lapis” 3’35” / PE.

”O Covarde” 10’23” /PE.

“Mucunã” 15’22”/ PE.

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“O Abajour” 76’35”

QUARTA-FEIRA (27/11)

CURTAS-METRAGENS

1°SESSÃO

19h00 | Shopping Carpina

“Seu Amor Ainda È Tudo. 17’01”/SP

“Bodas”. 12’00’/ RJ

“Um Corpo Feminino” 19’00” /RS

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“Janelas” 01’36”10

QUINTA-FEIRA (28/11)

CURTAS-METRAGENS

1°SESSÃO

19h00 | Shopping Carpina

“Besta-Fera” 19’00” /AL

“DragNostra” 13’00”/MT

“Amor Só de Mãe 23’00”/SP

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“Rebento” 97’00”

SEXTA-FEIRA (29/11)

CURTAS-METRAGENS

1°SESSÃO

19h00 | Shopping Carpina

“A Elipse do Tempo” 14’/ /RJ

“A Mesa do Deserto” 13’/ES

“Aquelas Mulheres de Farda” 25’ /RJ

LONGA-METRAGEM

2°SESSÃO

20h10 | Shopping Carpina

“Trabalho Sujo” 86’ /SP

SÁBADO (30/11)

LONGA-METRAGEM

Filme convidado Open Drive (Cleiton Melo- Carpina), cerimônia de encerramento.