Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza confraternização em Carpina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer ( RFCC) no município de Carpina promoveu na manhã desta sexta- feira (23) sua confraternização. Pacientes, voluntários e amigos marcaram presença no encontro. O Padre Mariano concedeu um benção. O parceiro da instituição e prefeito eleito de Carpina, Botafogo, esteve presente e ressaltou a importância deste trabalho desenvolvido no município e a falta de assistência pelo poder municipal.

A presidente da RFCC na cidade, Marilda Santana, agradeceu a colaboração de cada um para que o evento fosse realizado. “Estamos neste momento se confraternizando e lutando pela vida. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos pacientes. Quando abraçamos um paciente abraçamos a causa dele. A Rede acaba se tornando uma família para os nossos pacientes”, destacou Marilda.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade filantrópica atende pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

O funcionamento acontece de segunda a sexta- feira, das 8h às 12h. No local, é prestada assistência com doação de cesta básica, aquisições de medicamentos ou auxílio transporte. Além de orientação e encaminhamento dos pacientes para tratamento nos hospitais de Recife, sobretudo para o Hospital do Câncer de Pernambuco, e o apoio emocional.

O grupo recebe doações de roupas, calçados e acessórios, além de alimentos e ajuda financeira. A instituição também está convidando voluntários para auxiliarem as atividades. Os interessados podem procurar a sede que fica localizada à Avenida da Bandeira, 292, Bairro São Sebastião. Outras informações (81) 99433177.