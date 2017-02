Multas por faróis desligados ao dia voltam a ser aplicadas nas rodovias estaduais

G1/ Quem for circular pelas rodovias que cortam a Região Metropolitana do Recife precisa ficar atento. A partir desta quarta-feira (1º), o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) volta a multar os motoristas que dirigirem com os faróis desligados durante o dia. As multas haviam sido suspensas por falta de sinalização dos trechos de rodovias estaduais que passam por áreas urbanas.

Em agosto de 2016, o DER-PE resolveu adiar o período de fiscalização de caráter educativo, suspendendo as punições. Em outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltou a multar motoristas que trafegam pelas rodovias no estado com o farol baixo desligado durante o dia. No dia 29 de julho deste ano, a Justiça de Pernambuco havia suspendido as multas e anulou as punições para os motoristas que trafegavam com o farol baixo desligado durante o dia.