SANTA CRUZ- Primeira derrota da temporada

O Santa Cruz encontrou dificuldades diante do Salgueiro, nesta quinta-feira (02), no Arruda.

A equipe coral não conseguiu encaixar o jogo ofensivo, criou poucas chances e acabou perdendo a partida, pelo placar de 2×1.

Na base da raça, o Santa chegou perto do empate. Mas, desta vez, não foi suficiente.

Após nove jogos invicto, o Tricolor sofreu a primeira derrota da temporada.

O jogo começou da forma que se imaginava. Com equilíbrio entre as duas equipes. O Santa Cruz era o time que procurava o ataque, enquanto que o Salgueiro buscava diminuir o ritmo e aproveitar as saídas em velocidade.

A primeira boa oportunidade veio com Halef Pitbull, aos oito minutos. Mondragon defendeu para escanteio. Vítor, aos 21, fez grande jogada individual, mas o chute saiu muito forte.

Depois disto, o Salgueiro encontrou caminhos na defesa coral e marcou dois gols ainda no primeiro tempo, com Willian Lira e Toty.

O Santa Cruz continuou esbarrando na organização defensiva do adversário. Mas, na vontade, conseguiu marcar. Aos 38 do segundo tempo, Vítor fez mais uma ótima jogada, cruzou na área e Ranieri completou para a sua própria meta.

O Tricolor cresceu, a torcida apoiou e o empate esteve próximo. Jaime e Anderson Salles tiveram boas chances para decretar a igualdade. Mas, nesta quinta-feira, o resultado não veio.

O Santa retorna aos gramados no próximo domingo, diante do mesmo Salgueiro, no Estádio Cornélio de Barros. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.