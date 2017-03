Vagas de emprego para Carpina

A Agência do Trabalho de Paudalho está com as seguintes vagas disponíveis para trabalhar em Carpina:

01 vaga: Caldeireiro

01 vaga: Pintor Industrial

01 vaga: Operador de jato abrasivo(jatista)

01 vaga: Locutor comercial.

Para todas as vagas os candidatos devem ter experiência comprovada na função e residir preferencialmente em Carpina.

Interessados comparecer à agência do trabalho de Paudalho até a próxima sexta-feira(24) e apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e currículo.

A Agência do Trabalho de Paudalho está localizada na Avenida Senador Pinheiro Ramos, s/n – Centro.