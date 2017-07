Timbaúba: 180 dias de governo

Nesta manha de quinta feira (27), o Deputado Antônio Moraes esteve na cidade de Timbaúba, na Mata Norte, para uma coletiva de imprensa. Na ocasião o prefeito do Município Ulisses Felinto, apresentou um balanço dos seus 180 dias a frente da gestão municipal. Estiveram ainda presente o Vice Bartolomeu Ferreira Lima – Memeu, o Secretário de Administração do Estado Milton Coelho e o Vereador Presidente da Câmara Sr. Josinaldo Barbosa.

Registramos as presenças de vários Vereadores da base aliada, Secretários de Governo e sociedade civil, além de vários veículos de comunicação.

Confira a Prestação de Contas 1° Semestre de 2017 , Timbaúba:

Administração:

– Pagamento Rigorosamente Em Dia

– Atendimento A População

-Já Foram Pagos 50% Do 13º Salário Dos Servidores Efetivos E Comissionados

Saúde:

– Reabertura Da Maternidade

– Atendimento Noturno Nas Comunidades

– Equipes Completas Nas Unidades De Saúde

– Policlínica Com Especialistas

– Mamografia Na Zona Rural

– Atividades Que Promovem A Saúde Nos Psf’s

– Implantação Do Centro De Atenção Psicossocial – CAPS

– Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Para As Unidades De Saúde

– Reforma De Todos Os Postos De Saúde

– Aquisição De Medicamentos Para O Abastecimento Da Farmácia Básica

– Realização De Mutirões De Ultrassonografia Na Policlínica

– Aquisição Da Rede De Frio Para Armazenamento Correto Das Vacinas Em Breve Iremos Inaugurar

– Aquisição De quatro Novas Ambulâncias Através Da Emenda Do Deputado Antônio Moraes

– Implantação De Práticas Integrativas Complementares – Pic Nas Unidades De Saúde, Para Ajudar Na Melhoria Da Saúde Mental Das Pessoas – Terapia Comunitária, Fitoterapia, Massoterapia, Reflexologia e outros

Assistência Social:

1. Aumentou O Número De Profissionais Nos Serviços Vinculados A Esta Secretaria, Com Assistentes Sociais, Psicólogas, Advogada, Orientador Social, Dentre Outros Diversos.

2. Estruturou A Secretaria Com Formalização De Áreas Essenciais, Garantindo Que O Órgão Gestor Tenha Instituído Na Sua Estrutura Formal As Seguintes Áreas: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial E Área De Gestão Do Suas Com Competência De Vigilância Socioassistencial;

3. 03 Projetos De Lei Em Processo De Aprovação Na Câmara Dos Vereadores: Pl Que Organiza O Sistema Único De Assistência Social E Dos Benefícios Eventuais, Conselho Municipal De Assistência Social E Fundo Municipal De Assistência Social, Conselho De Políticas Para Mulheres.

4. Aquisição De Mobiliário E De Equipamentos Eletrônicos Para Fortalecer E Melhorar As Condições De Trabalho;

5. Implantação Da Casa Dos Conselhos, Prezando Pela Participação Da Sociedade Na Construção Das Políticas Públicas Do Município;

6. Oferta De Cursos Na Área De Culinária Em Parceria Com O SENAC Voltado Às Famílias De Baixa Renda;

7. Acompanhamento Dos Usuários Em Situação De Acolhimento, Com Faixa Etária Maior Que 60 Anos.

8. Realização De Visitas À Zona Rural (Distritos) Visando Fortalecer A Política De Assistência Social Por Meio De Projetos Sociais.

9. Acompanhamento Dos Idosos Abrigados, Por Meio Da Realização De Ações Do Cras, Creas, Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos.

10. Implantação De Um Centro (Sede) Do Serviço De Convivência, Com Espaço Amplo E Acessível Aos Usuários E Aos Profissionais Da Rede;

11. Expansão Do Serviço De Convivência Idosa (Acima De 60 Anos) Na Zona Rural Do Município;

12. Realização De Plantão Social Por Meio De Campanhas Voltadas Ao Enfrentamento Do Trabalho Infantil, Venda De Bebida Alcoólica Para Menores De 18 Anos, Violência Sexual Contra Crianças E Adolescentes, Etc.

13. Garantia De Merenda De Boa Qualidade Em Tempo Integral Para O Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos;

14. Implantação De Colônia De Férias Para Os Usuários Do Serviço De Convivência (07 A 17 Anos) No Período Do Recesso Escolar.

15. Aumento Da Cobertura Das Atualizações Cadastrais Do Programa Bolsa Família, Levando Atendimento Para Os Locais De Difícil Acesso;

16. Ampliação Das Taxas De Atualizações Cadastrais, Frequência Escolar E Nutrição.

17. Ampliação Para O Programa Do Leite Que Beneficia Mais De 250 Famílias Carentes.

Educação:

– Implantação Da Escola Em Tempo Integral No Bairro De Sapucaia

– Todas As Escolas Passaram Por Manutenção

– Merenda Escolar De Completa Qualidade E Quantidade

– Ônibus Atendendo As Necessidades Da População

– Capacitação Dos Professores

– Projeto Família Na Escola

– Referencia Estadual, Recentemente Foi Matéria Do Diário De Pernambuco, Destacando A Qualidade De Ensino, A Qualidade Da Merenda.

Cultura, Esporte E Eventos.

– Carnaval Com Pouquíssimos Recursos

– Apoio Aos Artesãos

– Emancipação Com Pessoas Da Terra

– Dia Das Mães

– Dia Da Mulher

– Dia Do Trabalhador – Valorizamos Quem É Da Terra E Homenageamos O Trabalhador

– São João Destaque Na Região, Onde Os Artistas Da Terra Foram Valorizados, A Economia Disparou Com A Atitude Da Nossa Gestão De Pagar O Salário E 50% Do Décimo Antes Do São João, Timbaúba Voltou A Ser Referência Nas Festividades Onde Também Reforçamos A Segurança E A Organização Geral Para Acomodar Melhor Os Nossos Timbaubenses

– Realização De Campeonatos Escolares;

– Realização De Campeonatos Regionais;

– Realização De Campeonatos Dos Bairros;

– Realização Da Primeira Corrida Da Emancipação;

Agricultura:

Pecuária

1 – Higiene E Controle De Pragas No Abatedouro, No Mercado Publico E Na Rodoviária; Contemplando Mais Saúde E Qualidade De Vida Para O Povo Timbaubense (Executado);

2 – Reativação Da Feira De Gado Que Estava Desativada Há Muito Tempo, Visando Aquecer A Economia Local E Atender A Solicitação Dos Criadores Locais (Em Execução);

3 – Licenciamento E Regulamentação Do Abatedouro Público, Pois O Mesmo Nunca Teve Nenhum Tipo De Licenciamento Para Funcionar. Estamos Em Contato Direto Com O Cprh E Com A Adagro Para Sanar Todas Essas Deficiências (Em Execução);

4 – Aquisições De Equipamentos De Proteção Individual (Epi), Melhorias Estruturais E Toda A Revitalização Dos Maquinários Do Abatedouro (Executado);

5 – Consertos Da Pistola De Atordoamento, Instrumento Esse Vital Para O Funcionamento Do Processo De Abate De Animais, Que Se Encontrava Quebrada Há Quase 02 Anos (Executado);

6 – Apreensões De Animais, Problema Latente De Transito De Animais Pelas Vias Publicas Do Município, Hoje Está Praticado Erradicado Este Problema (Sempre Em Execução).

Agricultura

1 – Pareceria Institucional Com O SEBRAE Pernambuco, Onde Os Agricultores Serão Capacitados (Em Execução);

2 – Parcerias Institucionais Com O Ipa (Instituto Agronômico De Pernambuco) Em Timbaúba, Visando Um Melhor Tratamento A Agricultura Familiar Do Munícipio (Em Execução);

3 – Parcerias Instituição Com O Banco Do Nordeste, Trazendo Para O Agricultor De Timbaúba Linha De Crédito Para Aumento E Melhoria De Produção (Em Execução);

4 – Execuções Do Pnae (Programa Nacional De Alimentação Escolar), Valorizando O Agricultor Familiar E Trazendo Uma Merenda De Qualidade Para As Crianças Matriculadas Nas Escolas Públicas Do Munícipio (Executado);

5 – Execuções Junto Com O Ipa (Instituto Agronômico De Pernambuco) Em Timbaúba, Do Paa (Programa De Aquisição De Alimentos), Favorecendo As Instituições Filantrópicas Lar Vicentinas E Creche Mãe Rainha Com Alimentos Oriundos Da Agricultura Familiar (Executado);

6 – Emissões De Declaração Para O Agricultor Solicitar A Aposentadoria Rural (Em Execução);

7 – Inicio Da Execução Do Cadastro Ambiental Rural ( Car ), Onde Os Agricultores Serão Favorecidos Por Algumas Vantagens Fornecidas Por Esse Cadastramento ( Em Execução );

8 – Estamos Iniciando O Recadastramento De Todas As Associações Rurais Do Município Para Que Possamos Fimar Parcerias Com As Mesmas Visando Um Tratamento De Qualidade Para O Agricultor (Em Execução);

9 – Execuções De Melhorias De Várias Estradas Vicinais De Timbaúba, Entre Elas Engenho Volta, São José, Jundiá, Lagoa Do Araçá E Sitio Santiago, Visando Um Melhor Acesso Às Diversas Propriedades Do Município E Facilitando O Escoamento Da Produção Local Da Agricultura (Em Execução);

10 – Abastecimento De Agua Através Do Caminhão Pipa De Diversas Localidades Do Município Que São Carentes De Agua;

11 – Projetam De Reservatório De Agua, Perfuração De Poços Artesianos E Estação De Tratamento De Agua Em São José (Em Execução).

Comércio

1 – Recadastramento De Todos Os Boxes Do Mercado Público Visando Sanar Algumas Irregularidades (Executado);

2 – Repassar Os Boxes Fechados Ou Com Alguma Irregularidade A Novos Concessionários No Qual Gerará Renda E Possíveis Aberturas De Novos Postos De Trabalho (Em Execução);

3 – Requalificações De Toda A Parte Elétrica Do Mercado Público Trazendo Mais Segurança A Todos Que Frequentam O Mercado (Em Execução);

4 – Parceria Com O SEBRAE Pernambuco Para Qualificação Dos Comerciantes E Seus Funcionários, Melhorando Assim O Comércio Local (Em Execução);

5 – Implantações De Melhorias Administrativas Do Mercado Público E Da Rodoviária (Em Execução);

6 – Melhorias De Acesso, Higiene E Segurança Do Interior E Entorno Da Rodoviária (Executado).

7 – Lavagem E Desinfecção Da Agua De Consumo Local (Executado).

Meio Ambiente:

-Programa De Educação Ambiental Nas Escolas

– Projeto Rio Capibaribe Mirim: Juntos Somos Mais Fortes (Mutirão De Limpeza, Educação Ambiental).

– Iniciado Projeto Do Viveiro De Mudas Nativas Para Reflorestamento E Arborização Urbana

– Podas De Árvores

– Iniciado O Plano Municipal De Conservação E Recuperação Da Mata Atlântica

Agencia De Desenvolvimento

– Reunião Com Grupo De Costureiras Para Formalizar A Cooperativa De Corte E Costura

– Atendimento Ao Mei – Micro Empreendedor Individual.

– Reuniões Com Addiper Firmando Parcerias.

– Formalização Da Parceria Com O SEBRAE.

– Atendimento Ao Meio Micro Empreendedor Individual

– Estamos Trabalhando Para Abrir O Polo Da Costura

– Estamos Firmando Parcerias Com O SENAC E O SENAI Para Realização De Cursos Profissionalizantes

Obras:

Locais Em Processo Ou Concluído A Reposição

Rua Bairro Área Obs.

Rua Moraes Pinheiro Cel Maranhão 52,16 Ok

Rua Cel Maranhão Cel Maranhão 97,47 Parcial

Rua Evaldo Braga Cel Maranhão 226,18 Parcial

Oscar Veloso/ Campo Do Sete Cel Maranhão 255,83 Em Andamento

Rua Dr. Lauro Borba Jardim Guarani 569,57 Em Andamento

Rua Dos Vincentinos Jardim Guarani 67,19 Ok

Rua Ver. Carlos Galdino Jardim Guarani 274,54 Em Andamento

Travessa 15 De Novembro Mocosinho 168,35 Ok

Rua Manuel Alburqueque Mocosinho 128,28 Em Andamento

Brasilia Mocos 111,84 Parcial

Rua Delamario Borba Santa Ana 231,51 Parcial

Travessa Carlos Araújo Borba Santa Ana 100,89 Ok

Rua Nossa Senhora Santa Ana 123,8 Parcial

Rua João Henrique Da Silva Santa Ana 81,22 Ok

Rua Julia Ferreira Da Silva Santa Ana 18,2 Ok

Rua Maria José Da Silva Santa Ana 44,27 Em Andamento

Rua Luzivalter Luis Santiago De Menezes Santa Terezinha 206,39 Ok

Rua Setúbal Santa Terezinha 196,78 Ok

Galerias Concluídas Galerias Em Andamento

Travessa Antônio Ricardo, Mocós. Rua Felipe Camarão, Centro.

Rua Arão Teodomiro De Souza, Cel Maranhão. Rua Manuel Albuquerque, Mocosinho

Rua Dionisio Dias De Oliveira E Rua Vereador Carlos Galdino Pereira, Jardim Guarani. Rua Ana Moura, Santa Ana.

Rua Severino Gomes De Andrade, Cruzeiro. Rua Da Cruz

Rua Capitolino Luiz Viana, Jardim Guarani. Rua Pedro Jose Damião, Três Cocos (12om).

Rua Delamario Borba, Santa Ana.

Rua Luiz Moreno, Cruzeiro.

Rua Gildo Gonçalves, Rua Da Bomba.

Rua Paulo De Araújo Borba

Rua Baltazar José De Oliveira, COHAB.

Próximos Bairros

Cruzeiro

Independência

Vila Cruangi

Timbaubinha

Pavimentação E Drenagem

Araruna 545m²

Queimadas 400m²

Sapucaia 8 Ruas (1 Km² Aproximadamente)

Obras Em Geral

Manutenção Das Escolas

Manutenção Dos Postos De Saúde

Reativação Do Funcionamento Do Abastecimento De Agua Potável Nos Distritos

Reposição De Bombas (Compra De Bombas Novas)