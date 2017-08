Policiais Militares receberam a denúncia de que havia dois indivíduos na Rua da Roça, no Bairro de Santo Antônio, em Carpina, traficando drogas, no final da tarde desta quarta- feira (23)..

No local, próximo a um jovem de 23 anos e um adolescente de 16 anos foram encontradas 11 pedras de crack perto de uma árvore. Os envolvidos negaram a autoria do crime, mas foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Plantão para que fosses tomadas as medidas cabíveis.