Prefeito é alvo de ação da Polícia Civil contra suspeitos de desvio de verbas em São Lourenço da Mata

A Secretaria de Defesa Social através da Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito do Pacto pela Vida, desencadeou na manhã desta terça- feira (26) a 35ª Operação de Repressão Qualificada de 2017, denominada “TUPINAMBÁ”, com o objetivo de investigar o envolvimento de empresários e funcionários públicos municipais em crimes de desvio de bens e rendas públicas, na Prefeitura de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

Estão sendo afastados da função pública o atual prefeito do município, Bruno Pereira, além de servidores municipais suspeitos. Todos estão, a partir da presente data, proibidos de ter acesso a Prefeitura de São Lourenço, como medida cautelar expedida pela justiça. Também serão cumpridos 14 mandados de busca e apreensão domiciliar.

As medidas judiciais foram expedidas pelo Desembargador Odilon de Oliveira Neto, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

As investigações foram efetuadas pela Delegacia de Crimes Contra a Administração e Serviços Públicos – DECASP da Diretoria Integrada Especializada – DIRESP, sob a presidência da delegada Patrícia Domingos, assessorados pelo Núcleo de Inteligência da DECASP e Diretoria de Inteligência da Polícia Civil-DINTEL.

O Ministério Público e o Tribunal de Contas de Pernambuco atuaram conjuntamente com a Polícia Civil, dando suporte às investigações.

Na execução da operação, participam 110 policiais civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães, além de Auditores do TCE.

A operação acontece nas cidades de Recife, São Lourenço, Camaragibe, Caruaru e Bezerros.

A operação é supervisionada pela Chefia de Polícia Civil e coordenada pela Diretoria Integrada Especializada-DIRESP.