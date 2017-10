Polícia Civil deflagra ação para prender suspeitos de homicídios e tráfico de drogas

A Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito do Pacto Pela Vida, desencadeou na manhã desta sexta-feira (20) a 38ª Operação de Repressão Qualificada, denominada “Operação Cacique”, com objetivo de prender investigados envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas ocorridos no Recife e na Região Metropolitana.

Serão cumpridos 16 mandados de prisão e 04 mandados de busca e apreensão em residências, expedidos pela Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Camaragibe.

O chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito do Amaral, apresentou um balanço parcial da ação e afirmou que os acusados queimavam os rivais vivos. As investigações apontam que o grupo é responsável por, pelo menos, 19 mortes, mas este número pode ser maior.

Na execução da operação foram empregados no trabalho operacional, 50 Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

A operação é supervisionada pela Chefia de Polícia e coordenada pela Diretoria Integrada Metropolitana.