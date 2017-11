Mostra fotográfica chega à Goiana

O projeto Labirinto de Cabras e o Touro de Mármore, do fotógrafo pernambucano iezu kaeru, chega à Goiana, Zona da Mata Norte pernambucana, nesta quinta-feira, 09/11. A exposição itinerante e multimídia conta com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura, já circulou por Triunfo e terminará em Garanhuns.

Composta por fotografias inéditas produzidas entre 2007 e 2015, a mostra é uma parceria com o curador Eder Chiodetto e incorpora no discurso a relação simbólica existente entre os seres humanos e a natureza. As paisagens e as pessoas fotografadas são encontradas no dia a dia e em viagens do fotógrafo, que fez uso de diversos tipos de câmeras digitais e analógicas.

Expandindo o terreno simbólico da fotografia documental, o projeto sugere reflexões sobre a nova fotografia contemporânea, a partir de experiências sensoriais e do diálogo entre os muitos repertórios culturais do povo brasileiro. “Confusão, desorientação, perplexidade e incerteza são significados e sentimentos que brotam da palavra labirinto e inspiram os caminhos da pesquisa e da obra. Trata-se de um mergulho na minha relação com a linguagem fotográfica. Recortes de uma metrópole inventada, com suas gaiolas de pedra, sua luz exagerada, seus labirintos: o círculo não é redondo. Busquei por imagens que atravessassem a epiderme dos sentidos, num desejo de transcendência”, resume o artista.

Para o curador Eder Chiodetto, “a alma mítica de iezu, o artista solar, nos convida nessa roda de fogo de imagens instáveis a desabrochar os sentidos, a reordenar as pulsões da percepção fatigada por símbolos óbvios. Aqui o que parece ser já aconteceu e ficou soterrado no cemitério das insignificâncias ou está em plena ebulição na busca de novas aporias. Viver é bicho indomesticado que desperta com olhos renovados a cada novo sol que a órbita da Terra descreve em misteriosas elipses a excitar e desgastar a matéria orgânica”, comenta.

Além de pensar na interiorização da arte ocupando galerias do interior do estado, ações educativas privilegiando jovens de escolas públicas e moradores de comunidades serão realizadas em cada cidade, somando também ações extracurriculares com projeções das imagens em lençóis estendidos em quintais de casas populares.