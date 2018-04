Machados realiza o Seminário: Jornalismo de Web e Assessoria de Imprensa

Será realizado nos dias 21 e 22 de abril, no Município de Machados, o Seminário: Jornalismo de Web e Assessoria de Imprensa. O evento é voltado para profissionais da região, da área de comunicação, assessoria de órgãos públicos, políticos e blogueiros que não possuam o curso superior em Comunicação Social. Será um treinamento para quem deseja aprender as técnicas e ferramentas para desenvolver um trabalho profissional e de grande exposição nas áreas do Jornalismo de Web e Assessoria de Imprensa na Internet, com foco em resultados.

INSTRUTOR- Jacson Lucena Souto Maior é formado em Letras e Jornalismo, e MBA em Comunicação e Jornalismo Digital. Trabalha com Assessoria em Comunicação desde 2010. É escritor e especialista em Cerimonial e Protocolo Público.

CARGA HORÁRIA: 12 horas aula (9hs às 12hs e 14hs às 17hs, com direito a certificado.

INVESTIMENTO: R$ 120,00 Reais. Vagas limitadas! Para maiores informações e inscrições através do número (81) 9 9931-9892, com o Jornalista Luis Correa, ou pelo site: http://fb.com/events/226053994642438/