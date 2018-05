Polícia Civil realiza operação para desarticulação de associação criminosa em Condado

A Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito do Pacto pela vida, desencadeou na manhã desta sexta-feira (11), a 3ª Intervenção Policial Tática, denominada “Cavalo Marinho”, decorrente de investigação realizada pela Delegacia de Polícia da cidade de Condado-PE, sob a presidência do Delegado Felipe Pinheiro.

As investigações tiveram início no mês de fevereiro do corrente ano, no Município de Condado, tendo por objetivo a desarticulação de associação criminosa, voltado para a prática do Tráfico de Drogas e Homicídios.

Ao total foram expedidos 07 Mandados de Prisão e 07 Mandados de Busca e Apreensão domiciliar.

Na deflagração foram empregados 58 Policiais civis, entre Delegados, Comissários, Agentes, Escrivães.