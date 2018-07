Inauguração da UPA Paudalho

A Prefeitura de Paudalho inaugurou, na noite desta quinta-feira (5), a Unidade de Pronto Atendimento Laura Bandeira de Melo (UPA- Paudalho).

O local foi entregue à população totalmente estruturado com salas de serviço social, classificação de risco, sutura e curativos, inalação, administração de medicamentos, raio X e ainda consultórios, laboratórios, sala amarela (emergência) e sala vermelha (urgência), farmácia entre outros espaços.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a UPA Paudalho vai funcionar sete dias da semana, 24 horas por dia ofertando cerca de 4.500 atendimentos por mês.

Emocionado, o prefeito Marcelo Gouveia comemorou a conquista que, segundo ele, é de todos os paudalhenses. O gestor ainda falou sobre a importância da unidade para a região da Mata Norte.“É muita emoção, é muito gratificante esse momento, é um sonho que vira realidade a gente conseguir tirar do papel, abrir e botar em funcionamento essa unidade de saúde tão importante para Paudalho e para a Mata Norte, nosso projeto e nossos sonhos começam a se tornar realidade”, comentou.

O secretário de Saúde, Orlando Jorge, destacou que o maior objetivo da UPA Paudalho é o bem-estar da população. “Não tenha dúvida que essa unidade vai salvar muitas vidas, muitos paudalhenses, muitos cidadãos que moram aqui na Mata Norte”. Esse é o primeiro passo: entregar para a cidade e região esse equipamento que faz parte de uma rede de proteção. Agora o nosso desafio é manter e fazer funcionar 24 horas. Eu estou muito feliz porque nós estamos construindo um SUS de qualidade’, pontuou.

Na solenidade também foi anunciada a chegada de sete ambulâncias para o Município e ainda foi lembrado que no próximo domingo (8) será lançado o programa Ruas do Povo, a partir das 15h, na Travessa B, na Ladeira do Pau’dalho. O projeto vai pavimentar ruas em toda a cidade.