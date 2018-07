Hospital Fernandes Salsa realiza cursos e capacitações

O Hospital Regional José Fernandes Salsa, localizado no município de Limoeiro, realizou na última quarta-feira (11), atualização em tratamento de feridas. O treinamento, voltado para profissionais de saúde da unidade e da II Gerência Regional de Saúde (Geres), acontecerá no auditório Padre Luiz Cecchin, na II Geres.

Nos últimos meses, o Fernandes Salsa tem promovido diversos cursos e capacitações para profissionais da área e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os destaques, rodas de conversa para gestantes sobre o processo do parto e curso sobre atendimento a pacientes vítimas de queimaduras.

Com capacidade de realizar mais de seis mil atendimentos por mês, o Hospital Regional José Fernandes Salsa atende à população de cerca de 30 municípios da Zona da Mata Norte. Casos até média complexidade são atendidos no hospital, que conta com várias especialidades, como clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia, pediatria e traumato-ortopedia.