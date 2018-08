Limoeiro se prepara para a 40ª Exposição de Animais

O Parque Dr. Emídio Cavalcante será palco de três noites de shows que vão colocar a cidade de Limoeiro e toda a região para cantar e dançar, junto com a 40ª Exposição de Animais e 10ª Festa do Agronegócio de Limoeiro.

Os show acontecem nos dias 30 e 31 de agosto e 1° de setembro e contarão com artistas locais e também nomes consagrados nacionalmente, como Pedrinho Pegação e Márcia Felipe.

Com uma variedade de estilos que vão do forró, passando pelo sertanejo, brega e arrocha as atrações vão balançar a região. Os Gonzagas, Sheldon, MC Elvis, Rogério Som, Tonny Farra, Aldinho do Acordeon, Anjos do Forró, Pegada do GB e Amigos Sertanejos já estão confirmados.

Os ingressos estão à venda pela internet, através da bilheteriadigital/exposicao e na FACAL, lojas Evidence, Casa Primor e Sociedade dos Criadores de Limoeiro.

O evento é um dos mais tradicionais do Agreste pernambucano, e é organizado pela Sociedade dos Criadores de Animais de Limoeiro.

Está programado ranking de cavalo manga-larga machador, ovelha Santa Inês e gado nelore. O Leilão Misto de Animais será dia 1º. Haverá ainda concurso de gado leiteiro, campeonato de tambor e baliza, copa de cães adestrados, prova de marcha com cavalos campolina, feira de artesanato, passeio de pôneis, charretes e helicóptero

Destaque para a qualidade dos animais apresentados em pista, entre bovinos, caprinos, ovinos e equinos. As feiras de produtos agrícolas se apresentam como uma ótima oportunidade de fechar bons negócios. Várias empresas dos mais variados segmentos comercializam seus produtos, garantindo um sucesso ainda maior de público, sem contar com a programação de shows que reúne milhares de visitantes durante três dias de festa.

Mais informações: https://www.facebook.com/shows40ExposicaoLimoeiro