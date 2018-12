Festival de Artesanato é realizado em Carpina

Um deleite de cores, formas e tradição para os olhos de quem visita o I Festival de Artesanato de Carpina e Região, realizado no Largo da Igreja de São Sebastião, no centro da cidade. O evento teve início no último domingo (09), em uma parceria entre a Associação das Mulheres Artesãs Divina Arte (AMADA), SEBRAE e Prefeitura de Carpina, através de sua Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto.

Participam do Festival artesãos e artesãs de Carpina e cidades como Paudalho, Timbaúba, Araçoiaba, Passira, Limoeiro, Feira Nova, Macaparana, Lagoa de Itaenga, Goiana e Salgadinho. Entre a grande variedade de produtos expostos é possível encontrar bonecas de pano, mamulengos, bordados, fantoches, bijuterias, roupas, brinquedos artesanais e quadros em óleo sobre tela, todos divididos em 24 stands.

“Carpina é uma cidade com grande potencial cultural. Vemos isso quando realizamos projetos como este e vemos o engajamento dos artistas, assim como o interesse da população. Nossa meta é desenvolver esse potencial e trazer de volta o brilho da cultura e tradições para nossa cidade”, disse o Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, Samuel Higino.

No primeiro dia, o Bloco Lira de Carpina realizou uma bela apresentação cultural seguida por um desfile de moda com peças confeccionadas pelas rendeiras da AMADA. O festival seguirá até o dia 15 de dezembro, funcionando das 15h às 22h, nos dias de semana, e das 10h às 22h, no sábado, quando será o encerramento.

Confira a programação completa: