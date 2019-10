Exposição fotográfica ressalta a beleza da mulher em todas as suas faces

A II exposição fotográfica “Encontro com Mulher no século XXI: Vidas Urbanas” visa despertar o público para a beleza da mulher em todas as suas faces, a partir de imagens capturadas em cenas simples e cotidianas. Através das lentes do fotógrafo busca-se resgatar a autoestima, a autoconfiança, o bem estar e inclusão social de mulheres simples, que desempenham diversas funções sociais, empoderando-as, ao mesmo tempo em que propicia a conscientização e combate a ações voltadas ao preconceito e ao tabu. Mediante a interação com o público, tendo a arte como força motriz, o projeto pretende beneficiar não somente as mulheres, mas toda a comunidade, estimulando um novo olhar e desconstruindo paradigmas preconceituosos na sociedade na qual estão inseridas e tem como objetivo construir um olhar crítico sobre o cotidiano, através de imagem fotográfica no contexto social, retratando a beleza e a vida urbana da mulher na comunidade na qual está inserida, oportunizando a criação de conteúdos e novas formas de conhecimento intelectual, por intermédio da cultura

A segunda edição relata histórias de vida, contadas pelo projeto social intitulado As Mil Faces de Uma Plus, por intermédio das lentes da câmera de Lui Coutinho, em parceria com a Secretaria da Mulher do Recife e da Prefeitura da Cidade do Recife, estabelecendo uma interlocução entre a figura feminina inserida no cotidiano social e intelectual de cada mulher, incorporando a realidade e particularidades que as representam. O Vernissagem oficial acontecerá no dia 25 de outubro às 15h com show de Armando Fuentes cantor Venezuelano. A Exposição ficará aberta para apreciação da sociedade pernambucana de 25/10 a 25/11 de 2019 em horário comercial das 8 as 18h na sede da Prefeitura da Cidade do Recife.