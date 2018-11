2ª Mostra Canavial de Música Instrumental leva programação diversificada ao município de Aliança

Após ter marcado a sua estreia no último fim de semana em Buenos Aires, na Mata Norte, agora, chegou a vez do município de Aliança, também localizado na mesma região, sediar, a programação da 2ª Mostra de Música Instrumental. Até o sábado (17), também serão realizadas outras atividades, como workshop, seminário e apresentações de música instrumental.

Nesta quinta-feira (15), feriado do Dia da Proclamação da República do Brasil, moradores da localidade e região, festejam o aniversário de 130 anos da Banda 15 de Novembro, instalada no distrito de Upatininga, Zona Rural do município. A atração, que conta com mais de cinquenta músicos, filhos de lavradores e cortadores de cana, estão preparando um repertório especial, que vai do clássico ao frevo. Tudo para festejar a data no maior estilo musical.

A partir das 5h, está programada uma alvorada com os músicos da Banda 15 de Novembro. O grupo, munido de instrumentos de sopro e acordes vão percorrer às principais ruas, levando muita música instrumental às famílias. Na ocasião, também acontece uma performance, em que caboclos de lança, tradição na região, se juntam aos músicos em um grande cortejo pela localidade. Uma queima de fogos também promete anunciar o dia festivo.

Às 10h, a igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, localizada no distrito, vai receber uma Missa em Ação de Graça, pelo centenário da banda. Durante a solenidade, integrantes e ex-integrantes da agremiação musical serão condecorados pelos relevantes serviços prestados à instituição.

O projeto, da 2ª Mostra de Música Instrumental, que tem como objetivo levar música clássica às famílias de áreas urbanas e rurais do interior de Pernambuco, conta com uma extensa programação. À noite, o altar da igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, vai dar lugar ao show instrumental da Banda 15 de Novembro, anfitriã da festa; seguida por Ell Gênio Duo, do Recife; encerrando as apresentações com a Orquestra de Frevo Zezé Corrêa. A programação é gratuita e tem início às 20h.

Seminário – Em Upatininga/Aliança, acontece no dia 16 de novembro, o Seminário: Desafios do Mercado Musical. O encontro para debater os rumos da música popular e instrumental, será realizado na Escola Municipal Monsenhor Marinho, localizada no Distrito de Upatininga. A roda de diálogo tem início às 14h e segue até às 17h. O evento será mediado pelo produtor cultural, Afonso Oliveira; com participação dos músicos Afonjá e Charles Theone, além do mestre de maracatu e cirandeiro, Anderson Miguel.

Workshop – A bailarina e professora Valéria Vicente, do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ministra no dia 15 de novembro, um workshop que traz como tema Frevo: para aprender e ensinar. A atividade destinada aos estudantes de escolas públicas do município de Aliança acontece na sede da Escola de Frevo Zezé Corrêa, a partir das 14h. O encontro promete ser uma prévia para quem sonha em se preparar para dançar frevo, no Carnaval 2019.

Histórico – Formada em 15 de novembro de 1888 – ano em que se findou o período da escravidão no Brasil – a Sociedade Musical 15 de Novembro, como é conhecida por todos, têm um importante significado para a comunidade. Foi através da formação musical ofertada pela escola de música, que meninos e meninas viraram a página do lugar em que vivem. Datada do século XIX, a Sociedade Musical, tem um importante papel na formação continuada dos jovens da localidade.