2º BPM celebra Dia do Soldado e homenageia efetivo por tempo de serviço

Uma solenidade alusiva ao Dia do Soldado aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), no 2º BPM-Batalhão de Polícia Militar em Nazaré da Mata-PE. Durante a cerimônia as homenagens aos policias que se destacaram com relevantes serviços prestados a corporação e a sociedade. Muitos com seus 10, 20 e 30 anos.

O Batalhão João Fernandes Vieira abrange as áreas dos municípios: Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Ferreiros, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho/Guadalajara, São Vicente Férrer, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência.

O Comandante do 2º BPM, Tenente Coronel PM Robson Cordeiro, coordenou a organização com a participação de todo efetivo. O CEL PM Alexandre Menezes de Souza da Diretoria Integrada do Interior I – DINTER I, participou do evento, juntamente com diversas autoridades civis e militares. No final todos participaram do coquetel.

*Fotografias: Marília Martineli