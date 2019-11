2º Festival de Cinema de Carpina exibe filmes nacionais

A programação é gratuita e segue até o próximo sábado (30), no Shopping Carpina

O 2º Festival de Cinema de Carpina estará exibindo durante essa semana quatro longa metragens nacionais, além das produções de diretores da Zona da Mata. A programação está recheada de renomados trabalhos com tramas que envolvem ação, romance, suspense e situações do cotidiano. O público pode acompanhar a programação gratuita, no Shopping Carpina, até o próximo sábado (30) em dois horários. A primeira sessão é para o público infantil e inicia às 14hs, e a segunda às 19hs, para os adultos com as mostras de curtas e longas metragens.

Hoje (27) o público acompanha a produção “Janelas” do diretor Lucas marques. A história narra que depois de 15 anos longe da fazenda que nasceu, Antônia (interpretada por Marina Azze), agora viúva e com duas filhas, decide retornar após receber uma carta de uma das empregadas, informando que sua mãe estava muito doente. Antônia terá que enfrentar o passado que a fez desaparecer. Também serão exibidos os curtas metragens “O Lápis”, do diretor carpinense Cleyton Melo, o curta (animação) do também diretor Carpinense Jefferson Batista e “O Covarde” de Felipe Ramos.

Fazem ainda parte da programação dos longas metragens as produções: “O Abajour”, “Rebento”, “Trajalho Sujo” e “Open Drive”.

Sinopse– O “Abajour”, longa-metragem do diretor e roteirista Marcoz Gomez. O enredo conta a história de Guilherme, que conquista um padrão de vida invejável. Mora em um sofisticado apartamento no Leblon, bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro, namora a filha de um advogado conceituado e de bastante prestígio na sociedade carioca. Ele trabalha como “Abajour” um tipo de informante X9 da polícia corrupta do Rio e descobre que seu amigo de infância e viciado em drogas “Murilo”, está endividado com um “agiota” barra pesada. Guilherme acaba se comovendo com o desespero do amigo e resolve ajudá-lo. A partir daí, os dois seguem em busca de uma solução, mas eles tem pouco tempo e muitos obstáculos a serem superados. Assista o trailer

“Rebento” escrito e dirigido pelo cineasta André Morais. O filme foi gravado no Sertão da Paraíba e já recebeu premiação internacional. A trama apresenta a história de uma mulher que comete um crime contra o filho recém- nascido e depois disso abandona a casa e a família em busca de um novo rumo para a sua vida. Não se sabe quem ela é, nem o porquê do crime. O mistério sobre ela é o que vai dar um caráter intimista a produção. Conheça o trailer

“Trabalho Sujo” é uma produção do cineasta Helio Martins Jr. Rafael, um homem muito rico, resolve contratar um assassino de aluguel para um serviço especial em troca de uma grande quantia de dinheiro. Mas, antes de receber seu pagamento e concluir o trabalho, o matador precisa ajudar seu cliente a cumprir três tarefas um tanto complicadas. Confira o teaser oficial

Para a solenidade de encerramento, no sábado (30), o longa convidado é Open Drive do diretor carpinense Cleyton Melo. Na ocasião, acontece a pré- estréia do filme. A trama apresenta a luta psicológica que um jovem enfrenta entre o bem e o mal e um homem inclinado a se redimir. Eles acabam se unindo por causa de um Pen Drive roubado com muitos segredos. Para incrementar o enredo surge o pastor Fernando. Uma história envolvente e marcada por muito suspense e emoção. Assista o teaser

Programação Infantil- A programação conta com duas sessões para o público infantil no horário das 14h às 17hs e está dentro da classificação indicativa. No período de 26 a 29 serão exibidos para as crianças os curtas metragens “Quando a chuva vem”? PE (Animação), “Macaco albino” SP (Animação), “Pinos Mágicos Atacam” SP (Animação), “O Malabarista” GO (Animação), “Guri” ES, “O Filho da Mata” AM, “Arani Tempo Furioso” ES, “A menor Mascara” SP e “Carroça21” SP. Após as exibições o projeto ambiental Reflorestando Carpina está promovendo mini- palestras com informações sobre o lixo, a preservação, o respeito ao meio ambiente e a importância do plantio de árvores para as crianças. O grupo ainda realizará a distribuição de sementes.

Premiação- Durante o 2º Festival de Cinema de Carpina acontece uma competição de filmes de longas e curtas-metragens de vários lugares do Brasil, que disputarão a premiação nas categorias de melhor: ator, atriz, roteiro, direção, filme e fotografia. Os vencedores serão contemplados na cerimônia de encerramento, no dia 30, com o troféu “O Carpinteiro”, confeccionado pelo artesão carpinense Miro dos Bonecos. Destaque para a da premiação exclusiva aos filmes produzidos na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Estão indicados para a categoria de Melhor Filme, Fotografia e Roteiro os longas- metragens “O Abajour”, “Janelas” e “Rebento”. Concorre ainda para a Melhor Direção André Morais (Rebento), Lucas Marques (Janelas) e Marcos Gomes (O Abajour); Melhor Ator Alex Reis (O Abajour), Fernando Teixeira (Rebento) e Matheus Prestes (Trabalho Sujo) e a Melhor Atriz Ingrid Trigueiro (Rebento), Zezita Matos (Rebento), Marina Azze (Janelas) e Vitória Raciane (Janelas).

O 2º Festival de Cinema do Carpina conta com o patrocínio da Prefeitura de Carpina, Governo de Pernambuco através da FUNDARPE e da Secretaria Estadual de Cultura, além da parceria da CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, Christian Farias, Treloso e Empetur e uma realização do Shopping Carpina, Uninassau- Grupo Ser Educacional e Balão de Imagens.