2º Festival de Cinema de Carpina homenageia o Voz do Planalto

A cidade de Carpina promove a 2ª edição do Festival de Cinema no segundo semestre deste ano, com data a ser definida. Entre os homenageados está o Jornal Voz do Planalto. O anúncio foi realizado na manhã desta quinta- feira (30). O advogado Gilberto Gomes, um dos organizadores, esteve na sede do VP para entregar o ofício ao diretor, Ramos Silva.

“É público e notório que esse órgão de imprensa de valor social inestimável foi escolhido por sua imensa contribuição tanto na produção e democratização de conteúdo sobre a cidade de Carpina e região Mata Norte, quanto ao apoio incondicional ao fazer cultural e artístico”, ressalta Gilberto Gomes.

O diretor do VP, Ramos Silva, agradeceu o reconhecimento e destaca que “recebemos mais uma homenagem que nos deixa honrado e com maior responsabilidade de se fazer o melhor, principalmente no Jornalismo impresso. Sempre senti a falta por esses anos de salas de cinema em Carpina. Com a chegada do Festival reacende a esperança de que além do cinema recém inaugurado no Shopping Carpina, outros poderão surgir em nossa cidade e região”.

A curadoria do 2º Festival de Cinema é formada por Ivann Willig, Daniell Abrew e André de Pina Santos. A lista com os filmes selecionados será divulgada em breve. O evento recebe o apoio do Governo de Pernambuco e a prefeitura do município. Detalhes quanto ao local e data estão sendo definidos pela comissão do evento.

Periódico- O Jornal Voz do Planalto foi fundado em Janeiro do ano 2.000 pelo jornalista Ramos Silva. Com circulação inicial em cinco cidades o projeto ao longo dos anos foi sendo ampliado e atualmente atinge mais de 50 cidades nas regiões do Agreste, Mata Norte e Região Metropolitana do Recife. Nas comemorações dos seus 19 anos de fundação o VP formalizou uma parceria internacional com o jornal de Portugal, Diário do Sul, para o intercâmbio de conteúdos.