2º Festival de Cinema encerra programação com o pré- lançamento de filme de cineasta carpinense

O 2º Festival de Cinema de Carpina realiza hoje (30) o encerramento da programação, a partir das 19hs, no Shopping Carpina. Durante toda a semana foi realizada uma série de atividades gratuitas com exibições diárias para o público infantil e adulto, em duas sessões, além de mini palestras e exposição de arte e fotografias. Para a solenidade foi organizado pelos produtores uma programação especial com a pré- estreia do longa metragem “Open Drive”- do diretor carpinense Cleyton Melo e show cultural com a cantora Thalita. O evento homenageia nesta edição a cineasta e jornalista Clara Angélica e o jornalista Ramos Silva.

“Open Drive é um filme de muita ação, suspense e drama que acaba fazendo uma sutil referência ao atual cenário de violência urbana e corrupção política do País”, ressalta o cineasta. A trama narra a história de quatro amigos unidos por uma causa e separados pelo destino. A luta psicológica que um jovem enfrenta entre o bem e o mal e um homem inclinado a se redimir quando em determinado momento eles são obrigados a se unirem por causa do destino através de um pen drive roubado com muitos segredos. “Open Drive é uma história urbana e atual que mostra qual é o caminho certo a seguir, no qual temos o foco de entreter o espectador e também mostrar uma incrível história de redenção espiritual”, explica Cleyton Melo.

No elenco principal estão os atores Jailson Silva, Romildo Neto e Isley Martins. Entre os demais atores, figurantes, produtores e dubles o elenco já tem nomes que aparecem no cinema pernambucano como Nivaldo Nascimento e Val Júnior, que fizeram os filmes “O som ao redor” e “Aquarius” de Kleber Mendonça, além de Itamar Gonçalves da mini-série “Velho Chico”- Rede Globo. A equipe de dublês da Shaolin do Sertão, Globo Filmes, assina a coreografia das lutas.

A proposta para gravar o filme surgiu em 2013, mas o projeto começou a ser desenvolvido em 2015 e agora chega ao cinema. O diretor explica ainda que “tudo foi feito de forma independente, pois temos uma equipe cooperativa e um elenco formado por amigos. Sempre tivemos o mesmo pensamento, de expandir a sétima arte e fazer com que o cinema possa nascer na Zona da Mata. Fazemos tudo com muito amor e nossa única expectativa é de ver o resultado do nosso trabalho”. “Open Drive é uma história envolvente e marcada por muito suspense e emoção. Assista o teaser oficial.

O 2º Festival de Cinema do Carpina conta com o patrocínio da Prefeitura de Carpina, Governo de Pernambuco através da FUNDARPE e da Secretaria Estadual de Cultura, além da parceria da CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, Christian Farias, Treloso e Empetur e uma realização do Shopping Carpina, Uninassau- Grupo Ser Educacional e Balão de Imagens.