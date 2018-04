2ºBPM apreende espingarda calibre 12 em Paudalho

Policiais Militares, do 2ºBPM, durante Operação Força no Foco, no Bairro de Jardim Primavera, em Paudalho, se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, na manhã da última quarta- feira (11). O rapaz ao avistar o policiamento tentou se evadir com um objeto na mão, se desfazendo do mesmo jogando em um dos cômodos da casa que entrou.

De imediato o policiamento impediu a fuga do envolvido vindo a aborda-lo e encontrar em cima da cama uma a espingarda calibre 12 de fabricação industrial, porém com possível adulteração no cano, municiada com munição do mesmo calibre. Diante do fato foi dado voz de prisão a Patrício Santos da Silva, 19 anos, o qual foi conduzido a DP de Paudalho onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.