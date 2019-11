34 municípios do Interior de Pernambuco estão sem delegados

O déficit de delegados para comandar as investigações dos crimes em Pernambuco parece um desafio difícil de vencer. Apesar da promessa do Governo do Estado, atualmente 34 municípios do Interior não contam com titulares para presidir as investigações. E a única solução encontrada pela Polícia Civil, até hoje, é criar portarias exigindo que delegados de outras cidades acumulem os inquéritos dos locais onde não há titulares.

O delegado André Beltrão, por exemplo, é titular da Delegacia de Macaparana. Mas, também está responsável pelos inquéritos de São Vicente Férrer. Ou seja: tem dia que está em um município, tem dia que pode estar em outro.

Em Sirinhaém, quem comanda a delegacia é o delegado Marcos de Castro. Mas ele também precisa dar expediente em Rio Formoso. Vive a mesma situação de se desdobrar para conta das duas unidades. O delegado Guido Lins é titular de Pesqueira. E também acumula a Delegacia de Poção. Esses são apenas alguns exemplos. Mas, na prática, cerca de 30 delegados vivem essa rotina de viajar para outras cidades na tentativa de minimizar a falta que faz um delegado titular.

Na prática, cerca de 30 delegados vivem a rotina de viajar para outras cidades na tentativa de minimizar a falta que faz um delegado titular.

Confira a lista dos municípios que não contam com delegados titulares:

Arcoverde, Itaíba, Tupanatinga, São Vicente Férrer, Rio Formoso, Jaqueira, Belém de Maria, São Benedito do Sul, Lagoa dos Gatos, Barra de Guabiraba, Tacaimbó, Poção, Vertente do Lério, Frei Miguelinho, Brejão, Terezinha, Manari, Iguaraci, Santa Terezinha, Solidão, Ingazeira, Quixaba, Triunfo, Calumbi, Jataúba, Carnaubeira da Penha, Salgueiro, Serrita, Ouricuri, Santa Cruz da Mata, Granito, Orocó, Dormentes, Serra Talhada.

*Ronda JC