39ª Exposição de Animais de Limoeiro começa nesta quarta-feira (30)

Começa nesta quarta- feira (30) e segue até o próximo domingo (03) a 39ª Exposição de Animais de Limoeiro. A 9ª Festa do Agronegócio também será realizada no mesmo período, no Parque de Exposições Emídio Cavalcante.

Além da exposição, que terá cerca de 800 bovinos, equinos e ovinos, a programação inclui feira de arteesanato, leilão, praça de alimentação, ranking de Cavalo Mangalarga Machador, Ovelha Santa Inês e Gado Nelore, concusrso de Gado Leiteiro, a 6ª etapa do Campeonato de Tambor e Baliza e apresentações culturais.

De acordo com o presidente da Sociedade de Criadores de Limoeiro, Eurico Guerra, a expectativa é que o evento movimente aproximadamente 10 milhões de reais em negócios. Cerca de 100 mil pessoas devem passar pelo Parque de Exposições durante o período.

Os shows começam na sexta- feira (1º) e seguem até o encerramento da festa. As atrações são a banda Capital do Sol, o cantor Geraldinho Lins, Ribeiro Filho e Grupo Zé Dantas e a banda Asas da América.

Durante o evento o público também poderá realizar passeio de charrete, pônei e helicóptero, participar de brincadeiras como touro mecânico e bingo, entre outros. Este ano, a Exposição celebra os 50 anos de fundação da Sociedade dos Criadores de Limoeiro.

