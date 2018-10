4 maneiras de se preparar para os exames de proficiência em idiomas

Embora não sejam obrigatórios, testes são frequentemente exigidos em universidades do exterior

Provar o domínio da língua inglesa é uma das importantes etapas de quem está aplicando para estudar no exterior. Apesar de exames de proficiência não serem obrigatórios, a maioria das universidades estrangeiras exigem provas de que o aluno é fluente em determinado idioma e, portanto, não encontrará barreiras para acompanhar as aulas ministradas em outra língua.

No Brasil, temos diversas opções de exames que comprovem essa fluência e que são aplicados por entidades oficiais, que representam determinada cultura estrangeira no país – como é o caso do British Council, do Instituto Cervantes, da Aliança Francesa e do Goethe Institut. Dependendo do exame, não existe uma pontuação mínima para aprovação: cada universidade determina um nível de desempenho necessário aos candidatos.

A presença desse tipo de certificado no currículo também pode significar uma importante vantagem em processos seletivos, mas esses exames são cansativos e muito exigentes em conteúdo, portanto, é preciso se preparar.

Além de cursos presenciais que preparam para os exames, há diversas plataformas online que auxiliam a tirar as melhores nas quatro seções da prova (speaking, listening, writing e reading). O Estudar Fora, selecionou algumas dessas ferramentas para auxiliar nos estudos. Confira:

Guia Definitivo de Preparação para o TOEFL e Guia de Preparação para o IELTS – Fundação Estudar

A Fundação Estudar lançou dois ebooks que preparam o estudante para o TOEFL e para o IELTS. Nos dois materiais oferecidos gratuitamente no site da Fundação são abordadas as diferenças entre as duas provas, além de serem explicadas com profundidade as 4 seções da prova.

Nos guias também é possível encontrar modelos de questões, histórias de sucesso estudantes que tiveram ótimos resultados nas provas, assim como dicas para alcançar o sucesso nesses testes.

Site Sparknotes

O site tem um índice com todas as matérias estudadas no High School nos Estados Unidos, e compila muito vocabulário que cai no TOEFL de Ciências a História. O conteúdo de acesso gratuito é útil para focar em novas palavras, aumentando a pontuação tanto na seção speaking, em que a fluência oral da língua será testada, quanto no writing(escrita) e reading (interpretação de texto).

Podcast da CNN

Os podcasts da CNN trazem os mais variados assuntos internacionais, assim como entrevistados e referências em temas relevantes na atualidade. Esse material é indicado para estudantes de nível já avançado em inglês, para que possam se destacar na prova de listening espeaking. Uma característica interessante do podcast é a facilidade em escutar e estudar a qualquer lugar e hora.

Podcast English Experts

A English Experts produziu um podcast com explicações de como se preparar para o TOEFL, contando com a participação de uma professora de inglês e o fundador da plataforma. No material são abordados temas como dicas, vídeos e as diferenças entre os exames de proficiência em inglês.

