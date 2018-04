41ªExpoCarpina movimento agronegócio na Mata Norte

Começa nesta quarta (18), a 41ª edição da ExpoCarpina, evento que irá reunir criadores de animais e empresas do segmento agropecuário na Mata Norte de Pernambuco. Dentro da programação do evento estão leilões de animais, oficinas e rodadas de negócio. Destaque para as participações de representantes de outros estados, a exemplo, da Bahia, Paraíba, Alagoas e Ceará. O evento acontece no Parque de Exposição Senador Paulo Guerra, as margens da BR 408, e segue até o próximo domingo (22).

No sábado (21) acontece o 5º Leilão com Gado de Corte, Cavalo e Mula de Sela. De acordo com a organização do evento, serão recebidos mais de mil animais, entre bovinos, equinos e caprinos. Na programação haverá ainda show de artistas regionais.

Além de animais o evento exibe maquinário agrícola, veículos de várias marcas e outros derivados, como rações e mostras de artesanato, entre outras atividades. Haverá ainda a premiação das raças ranqueadas e campeonatos de gado e cavalos de várias raças, com disputas abertas ao público.

Promovida pela Associação dos Criadores da Mata Norte de Pernambuco (ACRIMNEPE) a 41ª ExpoCarpina é aberta ao público e a expectativa para este ano é receber a visita de mais de 30 mil pessoas.