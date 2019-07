7º Grupamento de Bombeiros de Carpina completa um ano de funcionamento

Unidade é referencial quanto a estrutura e destaque no atendimento a sociedade

Por Josi Marinho

O 7º Grupamento de Bombeiros Floresta dos Leões, sediado na cidade de Carpina, comemora nesta terça- feira (23), um ano de funcionamento. A instituição conta com unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e atividades técnicas e possui um efetivo formado por 51 bombeiros militares. A atuação abrange 17 municípios na Mata Norte e Goiana, na Região Metropolitana do Recife.

Para comemorar o primeiro ano de funcionamento foi realizada uma solenidade militar de entrega de medalhas de tempo de serviço aos bombeiros militares lotados nas Unidades Operacionais da DINTER-1, que se destacaram à frente de missões operacionais e administrativas. Na ocasião, foram condecorados com uma medalha de honra ao mérito os bombeiros militares que tem 10, 20 e 30 anos de bons serviços prestados à sociedade, dos grupamentos de Carpina, Vitória de Santo Antão e Surubim. Os bombeiros militares que fazem parte do 7º Grupamento em Carpina e participaram da primeira e da milésima ocorrência, além da operação que salvou o Cruzeiro do Carmo, em Goiana, também foram agraciados com a entrega de um certificado.

Estiveram presentes na solenidade representantes de todos os grupamentos da Zona da Mata Norte e Sul e do Agreste, além do comandante da DINTER 1. O evento aconteceu na sede do 7º Grupamento de Bombeiros, localizada a Av. Conselheiro João Alfredo, Bairro de Santa Cruz, e reuniu várias autoridades, a exemplo do prefeito de Carpina, Manoel Botafogo e do diretor executivo do Grupo Petribu, Jorge Petribu.

O Tenente-Coronel Bombeiro Edson Marconni respaldado no lema do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco “vidas alheias e riquezas, salvar!” vem desempenhando um trabalho modelo junto a sua equipe. Ele ressalta a missão da instituição que é “prestar assistência pré- hospitalar em vias e logradouros públicos; realizar prevenção e extinção de incêndios, resgate, busca e salvamento; fiscalizar instalações garantindo a prevenção contra incêndio e pânico promovendo proteção das pessoas e instalações; isolar e interditar obras, habitações e locais que não ofereçam condições de segurança; dentre outras”

Um dos diferenciais do 7º Grupamento é o investimento na capacitação do efetivo em vários cursos como Resgate e Atendimento Pré- Hospitalar, Resgate Veicular, Salvamento Aquático, Resgate em Áreas Inundadas, Combate à Incêndio Florestal, entre outros. “Precisamos ter um bombeiro capacitado para agir em qualquer situação. Oferecemos a oportunidade da nossa equipe se capacitar para oferecer um serviço cada vez mais eficiente”, pontua o Comandante Edson Marconni.

Com três viaturas, sendo um Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS) e veículo de Auto Resgate (AR), o 7º Grupamento realiza os trabalhos de prevenção e combate à incêndios, salvamento terrestre, resgate de vítimas de trauma em via pública, assim como serviços técnicos. O atendimento acontece pela central 193. Os serviços funcionam 24 horas diariamente e estão disponíveis à população três viaturas equipadas para o resgate, que fazem o trabalho de assistência hospitalar às vítimas de acidente de trânsito e poli traumatizadas, além da unidade de busca, salvamento e combate ao incêndio. Vinculado ao Grupamento de Carpina, há uma segunda Unidade de Socorro Básico (USB) no município de Goiana, que conta ainda com duas viaturas. Expandindo assim a área de cobertura, a pretensão é construir uma unidade com a mesma estrutura também naquela cidade.

Ocorrências- Neste primeiro ano de atividades foi contabilizado, até o mês de Junho, 1.117 ocorrências. Destas destaque para a primeira que foi de um vazamento de gás com incêndio em Carpina e a milésima ocorrência que teve como vítima o sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, João Luiz da Silva, de 44 anos, que envolveu-se num acidente de trânsito enquanto conduzia a viatura de fiscalização do Centro de Atividades Técnicas da Zona da Mata. A colisão entre uma viatura do CBMPE e uma carreta, na PE 062, ocorreu no município de Condado, no mês de março.

O comandante Edson Marconni destaca ainda para a ocorrência na qual o Cruzeiro do Carmo, datado de 1719, patrimônio histórico nacional tombado pelo IPHAN desde o ano de 1938, localizado em Goiana, na praça, frente ao convento do Carmo, foi salvo da destruição. Devido fortes chuvas que castigaram a região da Mata Norte no mês de junho acabou provocando uma série de quedas de árvores centenárias e duas dessas frondosas árvores ameaçavam o Cruzeiro do Carmo. Graças ao trabalho da equipe do 7º Grupamento foi possível preservar o patrimônio.

O comandante explica que “em comparativo com o trabalho dos quarteis da DINTER-1, que compreende Zona da Mata Norte e Sul e Agreste, somos a terceira unidade que mais atende ocorrências. Em média ultrapassamos mais de 120 atendimentos por mês. Caruaru ocupa a primeira colocação, seguido de Garanhuns. Assim, Carpina fica na terceira colocação”.

O Tenente Coronel Edson Marconni ressalta a receptividade que a corporação teve em Carpina e a interação da sociedade com o trabalho desenvolvido, seja acionando o atendimento ou até mesmo visitando a estrutura da instituição. No último dia 2 de julho foi comemorado o Dia do Bombeiro e os oficiais foram surpreendidos com a visita de algumas pessoas que vieram festejar a data na unidade. “Essa interação coma comunidade é muito importante. Fomos bem acolhidos em Carpina e agradecemos a reciprocidade”, observa.

Um dos destaques são os atendimentos comunitários. Uma das linhas de ação do grupamento são as atividades educativas para prevenção de acidentes. Geralmente eles aproveitam eventos com uma grande concentração de pessoas e trazem explicações para prevenção de acidentes ou primeiros socorros, por exemplo. “Nossa meta é preservar e prevenir o tempo todo. Quanto mais gente souber melhor para a prevenção. Buscamos sempre alcançar as pessoas”, explica.

Estrutura- O quartel em Carpina foi um dos primeiros do Brasil a ser todo montado em contêineres marítimos customizados. Com isso, o custo da implantação caiu cerca de 80% em comparação à uma estrutura convencional. O investimento no 7º Grupamento foi de aproximadamente R$ 500 mil. Estima-se que, em alvenaria, o custo seria em torno de R$ 3 milhões. Para tal, foram usados quatro contêineres de 9 metros em cada lado e um de 12 metros ligando os dois. Tudo é montável e desmontável e há um tratamento especial de isolamento térmico e acústico. Esses contêineres são fabricados para aguentar 15 anos no mar sem precisar de manutenção, o que demonstra a resistência do equipamento. A área total de montagem da unidade de Carpina é de 400 metros quadrados. O terreno foi doado pela Prefeitura de Carpina.

Modelo- A experiência exitosa em Carpina tem despertado o interesse de outras instituições, a exemplo do comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Paraíba, coronel Marcelo Araújo, que realizou uma visita a base para conhecer a estrutura.

Interessado em montar uma unidade administrativa móvel que, inicialmente, poderá ser destinada ao eleitorado de Camaragibe, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho, também realizou uma visita técnica. Semelhantemente representantes de outros estados brasileiros tem visitado a unidade em Carpina.