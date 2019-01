Mostra Canavial de Cinema chega à Mata Norte

A Mostra Canavial de Cinema chega à 8ª edição, levando a oito cidades da Zona da Mata Norte, de 8 a 27 de janeiro, atividades que refletem sobre a identidade social do Brasil

Desvendar, analisar e refletir sobre a realidade da grande população brasileira nos dias atuais, a níveis culturais, econômicos, políticos e sociais. Tudo isso através da linguagem cinematográfica, através de filmes produzidos independentemente em Pernambuco e no Brasil. Essa é a proposta da 8ª edição da Mostra Canavial de Cinema, que circula por oito cidades da Zona da Mata Norte do Estado de 8 a 27 de janeiro com sessões de qualidade, abertas ao público.

A programação da 8ª edição abraça a temática “A Identidade do Povo Brasileiro”. Ao todo, são dez filmes de curta-metragem que compõem um mosaico de impressões, sensações e situações por que passam a grande população brasileira, em especial a população pobre, trabalhadora, negra, indígena e periférica. A curadoria, assinada pelo jornalista e crítico Fabrício Cordeiro, mostra a face menos bonita do Brasil, arraigada por preconceitos, violências e repressões.

De acordo com o idealizador da iniciativa, o produtor e cineasta Caio Dornelas, essa composição busca revisitar o passado, encarar o presente e projetar possibilidades de futuro para a grande massa brasileira, apontando caminhos de superação, empoderamento e fortalecimento social. A programação circulará por oito cidades – Condado, Goiana, Vicência, Aliança, Glória do Goitá, São Vicente Férrer, Carpina e Nazaré da Mata.

“A Mostra Canavial tem a proposta de exercer o bom cinema de rua, de forma a democratizar o acesso à cultura para todas e todos. Queremos realizar provocações sociais para fomentar pensamento crítico para a população e abrir espaço para produtos audiovisuais independentes”, explica Caio. A Mostra Canavial de Cinema é realizada pela produtora 9Oitavos, com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

SESSÃO ESPECIAL– Dentro da Mostra Canavial acontece também o Encontro do Arranjo Produtivo Local do Audiovisual, iniciativa gratuita que fomenta discussões acerca do fazer cinematográfico em Pernambuco. Durante dois dias, acontecem debates com realizadores audiovisuais da Zona da Mata Norte, além de uma sessão especial com quatro filmes produzidos na região. A programação também inclui uma Mostra Musical com artistas da nova cena pernambucana, com shows de Ágda Moura, Igor de Carvalho, Juliano Holanda, Luiza Fittipaldi, Lucas Torres e Sam Silva.

FORMAÇÃO – Além das exibições, a Mostra Canavial é fonte de disseminação de conteúdo formativo em audiovisual. Nesta 8ª edição, a iniciativa propõe oficinas em Goiana, Carpina e São Vicente Férrer. Em articulação com atores e realizadores de cinema nesses municípios, a Mostra realizará oficinas gratuitas para esse público, contemplando a produção audiovisual antenada com práticas inovadoras e contextos sociais de cada cidade.

SERVIÇO:

Mostra Canavial de Cinema – 8ª edição

Quando: de 8 a 27 de janeiro de 2019

Sessões gratuitas às 19h

Programação completa em: www.mostracanavial.com.br

Calendário:

08 e 09/01 – Condado (Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Luíza Ferreira – Engenho Bonito)

10 e 11/01 – Goiana (Praça de Atapuz, em frente à Igreja de São Benedito – Praia de Atapuz)

12 e 13/01 – 8º Encontro Produtivo Local do Audiovisual (Pousada Atapuz – Praia de Atapuz)

15 e 16/01 – Vivência (Praça São Sebastião – Centro do Povoado de Borracha)

17 e 18/01 – Aliança (Em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos – Tupaoca)

19 e 20/01 – Glória do Goitá (Sítio Malícia, em frente ao Museu do Cavalo Marinho do Mestre Zé de Bibi)

22 e 23/01 – São Vicente Férrer (Em frente ao antigo Cine São Vicente – Rua João Pessoa)

24 e 25/01 – Carpina (Em frente à Escola São Joaquim – Caraúba Torta)

26 e 27/01 – Nazaré da Mata (Em frente à igreja do Assentamento Camarazal)

Programação cinematográfica:

SESSÃO I – Do Canavial Para o Mundo:

No tempo do Verão (Documentário – Acre – 2012)

Torre (Animação – São Paulo – 2017)

Cantos de Trabalho (Documentário – Minas Gerais – 1954)

Balança Brasil (Híbrido – Bahia – 2017)

Black Out (Documentário – Pernambuco – 2016)

SESSÃO II – Do Mundo Para o Canavial:

Entremarés (Documentário – Pernambuco – 2018)

Vida Loka II – Racionais MC’s (Videoclipe – São Paulo – 2002)

Eu, Minha Mãe e Wallace (Ficção – Rio de Janeiro – 2018)

Deus (Documentário – São Paulo – 2017)

Mesmo com Tanta Agonia (Ficção – São Paulo – 2018)

SESSÃO ESPECIAL – Filmes Made In Mata:

Cambinda – Onde Nada se Ensina (Documentário – 2018)

Vira Bicho (Websérie – 2018)

O Esquema (Ficção – 2018)

Festas e Rituais – Valfrido Santiago (Videoclipe – 2018)