Abertas as inscrições para o Projovem Urbano em Lagoa do Carro

A Secretaria de Educação de Lagoa do Carro iniciou as inscrições para as novas turmas do Projovem. O projeto tem a duração de um ano e meio e atende alunos com idade ente 18 e 29 anos, que sabem ler e escrever, e estão precisando de uma qualificação profissional e precise do certificado de conclusão do Ensino Fundamental. As inscrições podem ser realizadas na Escola Dr. Francisco Siqueira, serão duas turmas de 40 alunos no turno da noite e o estudante tem direito à material didático e escolar. As aulas iniciam dia 03 de setembro.