Abertas inscrições de concurso para cargos administrativos da PGE-PE

Começou nesta terça-feira (04), o período de inscrições do concurso público para a área administrativa da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE). Até 3 de janeiro de 2019, interessados em concorrer às 88 vagas mais cadastro de reserva podem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização e realização do certame.

São 20 vagas para o cargo de analista judiciário de Procuradoria (graduados em Direito com inscrição na OAB), 28 para o cargo de analista administrativo de Procuradoria nas especialidades calculista, engenharia, gestão pública e recursos humanos (várias graduações, conforme edital) e 40 para o cargo de assistente de Procuradoria (ensino médio ou de curso técnico).

A jornada para todos os cargos é 40 horas semanais, sendo a remuneração de R$ 3.880,33 para nível superior e R$ 2.263,79 para nível médio. As provas – objetivas, para todos os candidatos, e discursiva, somente para os candidatos aos cargos de nível superior – serão aplicadas nos dias 7 de abril (nível superior) e 14 de abril (nível médio), no Recife. O resultado final está previsto para ser divulgado em maio. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.

Portaria e edital: www.pge.pe.gov.br/concursospgepe.aspx

Banca organizadora: Cebraspe (www.cespe.unb.br/concursos/)