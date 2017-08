Nesta terça-feira (15) a Secretaria de Desenvolvimento Social de Carpina (Sedes) dá início as inscrições para o Curso de Cerâmica e Barro, promovido pela Coordenadoria da Mulher. O cadastro para o curso é feito na própria secretaria, que fica na Rua Bernardo Vieira de Melo, 275, ao lado da Pousada do Carpinteiro. É necessário levar RG e comprovante de residência. O atendimento é feito das 8h às 16h. As inscrições seguem até o dia 05 de setembro.