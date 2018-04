ABI: Acusações de Gilmar Mendes são infamantes

Durante seu voto no julgamento que decidiu se o Supremo Tribunal Federal (STF) aceita ou não o habeas corpus preventivo solicitado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Gilmar Mendes criticou a imprensa brasileira, que classificou como “opressiva” e “chantagista”.

“Eu já estou aqui há 15 anos e já vi quase de tudo. Nunca vi uma mídia tão opressiva como aquela que tem se feito nesses anos. Nunca. Já vi de tudo.” Gilmar também classificou a imprensa brasileira como chantagista ao citar uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, que mostra que os ministros do Supremo têm 88 dias de férias ao longo do ano.

A Associação Brasileira de Imprensa publicou uma nota sobre o posicionamento do Ministro Gilmar Mendes. Na Nota Oficial, a ABI reafirma que o mínimo que se pode exigir de um membro do STF é que ele tenha recato de linguagem, coerência de princípios, clareza de exposição e equilíbrio emocional.