Abrigo de idosos precisa de doadores e voluntários em Condado

O Abrigo Vicentino João XVIII está precisando de doadores e voluntários para fazer a diferença na qualidade de vida de 16 idosos que hoje são assistidos por 6 funcionários na instituição, que está localizado à Rua Dr. Julio Correia, 144, Centro da cidade de Condado.

A direção do abrigo ressalta que “contamos com você nesta campanha de amor! Colabore e compartilhe com os familiares e amigos. Os nossos idosos precisam desde sua atenção doando um pouco do seu tempo à itens necessários para o seu dia a dia”.

NECESSIDADES MAIS URGENTES

– Leite Camponesa Desnatado;

– Fraldas Geriátricas M ,G e GG ;

– Voluntários para ministração de medicamentos nos sábados às 07h e nos feriados;

– Voluntários para aferir pressão nos finais de

semana a partir das 8h ;

– Nutricionista voluntária;

Doações em dinheiro: Banco do Brasil Ag 17922/ C/C 17942-6

☎Telefone para contato: (81) 9 96857037