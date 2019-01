Ação da Campanha Janeiro Branco será realizada no dia 30 em Carpina

No dia 30 de janeiro, a Prefeitura do Carpina, através de sua Secretaria de Saúde, realizará uma ação alusiva à “Campanha Janeiro Branco – Vem pra saúde mental!”. O evento acontecerá na Praça Joaquim Nabuco, no centro da cidade, das 18h30 às 22h.

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos como aferição de pressão, medição de glicose, atendimento médico, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra; rodas de diálogo; avaliação nutricional, com ênfase na redução do stress e ansiedade; atendimento fonoaudiológico; ginástica laboral, saúde bucal, vacinação, auriculoterapia, detecção de manchas na pele para rastreamento de hanseníase e orientação sobre Programas Sociais do Governo Federal, como BPC e Bolsa Família.

Desde o início do mês, a campanha está sendo vivenciada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Enquanto esperam atendimento ou através de grupos de conversa, profissionais realizam palestras e prestam orientações sobre os cuidados e impotência em cuidar da saúde psicológica e emocional.