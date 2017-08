Ação de Cidadania em Paudalho

O município de Paudalho recebe na próxima quinta-feira (31) atendimentos nas áreas de saúde, serviço social, esporte, cultura, beleza, assistência jurídica e lazer em Paudalho. O evento será realizado na Escola Maria de Fátima, em Chã de Cruz, e entre os atendimentos, haverá consultas médicas, auxílio fisioterapêutico, exames de sangue, prevenção, assistência jurídica, recreação teatral, manicure, corte de cabelo, palestras sobre agricultura, oficina de poda, emissão da carteira do idoso, oficinas de dança, escovação de cabelo, apoio jurídico, atendimento odontológico entre outros serviços.

A população contará com uma unidade móvel da Celpe que vai disponibilizar cadastro de baixa renda, troca de titularidade, negociação de débito, religação, ligação nova e atualização cadastral. Uma equipe da Defensoria Pública da União vai disponibilizar orientação jurídica sobre os benefícios dos aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), além de tirar dúvidas do público sobre assuntos relacionados.

Na área e Educação haverá a Tenda de leitura, recreação teatral, corte de cabelo, manicure, contador de história, atividades de Cultura e Esporte, quadrilha pé de serra, torneio esportivo, Empreendedorismo Agropecuário, Sala do empreendedor, Palestra: “A importância da agricultura e dos produtos orgânicos, horta vertical de garrafas pets e oficina de poda.