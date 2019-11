Ação fiscaliza academias irregulares em Carpina

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF 12/PE) realiza nesta terça- feira (05) uma ação conjunta de fiscalização com Vigilância Sanitária Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, em academias que funcionam de forma irregular na cidade de Carpina.

As equipes de Fiscalização sairão da sede do Detran às 8h em direção ao local onde será a primeira fiscalização. Segundo informações esta academia está em situação precária e quem orienta exercício físico é um falso profissional.

O Conselho Regional de Educação Física alerta, ainda, à sociedade que tenha cuidado com pessoas que se passam por Profissionais de Educação Física e procurem pesquisar e conhecer se o local onde realizam os treinos possui Certificado do Conselho Regional de Educação Física e se quem orienta os exercícios são Profissionais habilitados.

De acordo com a instituição é preciso ter cuidado ao se matricular em academias sem o Certificado do Conselho e sem Profissional habilitado, pois a saúde pode estar em sério risco.

Não foram divulgados os endereços das duas abordagens na cidade de Carpina por uma questão de segurança.