CARPINA// Ação integrada PMPE / PCPE prende em flagrante delito receptor de carga roubada

Policiais militares do 2ºBPM ( Malhas da Lei , Gati, ROCAM) e Policiais Civis da Delegacia do Carpina, na tarde da última terça- feira (19), após denúncias anônimas acerca da chegada de carga roubada no município de Carpina. O policiamento cumpriu um Mandado de Busca Domiciliar nas residências de Ana Sebastiana de Almeida, conhecida como Lúcia e Weslley Tiago Cavalcanti de Araújo, conhecido como Thiago do Espetinho.

A referida carga fora roubada na cidade de Recife no começo deste mês e fora avaliada em R$ 118.615,79 (cento e dezoito mil seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos), conforme Boletim de Ocorrência Nº 19E2141000378. Segundo as informações colhidas, Thiago do Espetinho teria recepcionado a carga roubada para posterior venda e guardado parte na residência de Lúcia, tendo pagado R$ 100,00 (cem reais) para a guarda do material.

Tiago do Espetinho fora autuado por receptação qualificada, crime ambiental em virtude de ter sido apreendida uma ave silvestre em sua residência, e por posse ilegal de arma de fogo, uma vez que foram encontradas duas munições de calibre 38. O indivíduo estava em prisão domiciliar, pois já fora anteriormente preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de entorpecentes. E, após os procedimentos de praxe, o indivíduo será apresentado em audiência de custódia.

Lúcia, contudo, fora autuada por receptação por não haver indícios de que ela participaria da comercialização da mercadoria, e, arbitrada a fiança, a autuada a pagou, estando respondendo ao procedimento em liberdade.

A carga está recolhida na Delegacia de Polícia de Carpina. A delegada Bárbara Fort está a frente das investigações.