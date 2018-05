Acelera Mata Norte realiza palestra em Carpina

O movimento Acelera Mata Norte realiza no próximo dia 16 de maio a primeira ação no município de Carpina. O encontro acontece no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), às 19hs, sendo aberto ao público. O objetivo é desenvolver e buscar soluções de desenvolvimento para a Zona da Mata Norte Pernambucana.

A primeira ação é solicitar, junto às autoridades competentes, a aceleração da duplicação do trecho da BR 408, que liga os municípios de Carpina à Timbaúba.

“Essa etapa visa beneficiar direta e indiretamente 344.335 habitantes, o que representa 62% da População da Mata Norte. Também visa influenciar diretamente na geração de empregos dos municípios, propondo uma nova definição para o desenvolvimento econômico na região. Fortalecendo a economia local, que conta com 4.430 empresas representando 65,84% do conjunto de todos os estabelecimentos empresariais da região”, explica uma das coordenadoras, Ione Nascimento.

O Acelera Mata Norte contribuirá de forma decisiva com a vinda de novos investimentos, a exemplo do município de Timbaúba que já conta com as instalações físicas de um Distrito Industrial aguardando apenas a chegada das empresas. O movimento deve percorrer ainda as cidades de Aliança, Buenos Aires, Nazaré da Mata, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência para conseguir apoio a iniciativa.