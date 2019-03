Acidente automobilístico com viatura do Bombeiro Militar é registrado em Condado

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, João Luiz da Silva, de 44 anos, envolveu-se num acidente de trânsito enquanto conduzia a viatura de fiscalização do Centro de Atividades Técnicas da Zona da Mata.

A colisão entre uma viatura do CBMPE e uma carreta, na PE 062, ocorreu no município de Condado.

O CBMPE foi acionado por ligação telefônica às 12h15. O bombeiro militar foi atendido por uma guarnição de Auto-Resgate (AR), que o encontrou preso entre as ferragens com fratura dos membros inferiores, membro superior esquerdo e escoriações.

Os bombeiros também receberam apoio do SAMU-192 e do Grupamento Tático Aéreo (GTA)

O militar foi transportado para o Hospital da Restauração, no Recife, no helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS).

O bombeiro militar e sua família estão recebendo apoio do Centro de Assistência Social (CAS) do CBMPE.