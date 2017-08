Acidente deixa adolescente, bebê e mais quatro pessoas feridas na BR-408

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio deixou seis feridos na manhã desta segunda-feira (21). O acidente ocorreu no quilometro 55 da BR-408, em Nazaré da Mata, na Mata Norte do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre os feridos estão uma menina de 11 anos e um bebê de 20 dias.