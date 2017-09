Acidente em rodovia estadual deixa 5 mortos em Goiana

Um grave acidente deixou cinco pessoas mortas, na noite de terça-feira (5), no município de Goiana. Um carro de passeio bateu em um caminhão na Rodovia PE-62, no distrito de Fleixeiras, por volta das 19h.

Entre as vítimas, segundo informações da PM, foram três homens e duas mulheres. Todos estavam no carro de passeio. O motorista do caminhão não se feriu. Em depoimento na Delegacia de Plantão em Nazaré da Mata ele informou que o acidente foi provocado por uma ultrapassagem irregular do motorista do carro passeio.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local.