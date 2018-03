Acidente entre três motos e carro deixa um motoqueiro morto e dois feridos na Zona da Mata

Um acidente envolvendo três motocicletas e um carro deixou um motoqueiro morto e dois feridos, na manhã deste domingo (4), na Rodovia BR-232, em Pombos, distante 57 quilômetros do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma das motos bateu na traseira do automóvel, tombou e provocou uma sequência de colisões.

A PRF informou que a série de colisões ocorreu às 8h30, no quilômetro 55, no sentido Recife/interior. De acordo com os relatos dos ocupantes do carro repassados aos agentes, após bater no carro de passeio, o piloto de uma moto perdeu o controle e caiu. As outras motocicletas também tombaram na pista.

A Polícia Rodoviária informou que o piloto da primeira moto envolvida teve ferimentos sem gravidade foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na mesma região.

O condutor da segunda motocicleta atingida no acidente morreu no local. Ele tinha 25 anos. A terceira vítima sofreu escioriações e permaneceu no local.

Os ocupantes do veículo não tiveram lesões. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que teve resultado negativo para alcoolemia. Outra batida A batida que envolveu as motos e o carro ocorreu horas depois de um acidente na BR-232, na mesma cidade, no sábado (3). Por volta das 18h, o motorista de um caminhão morreu ao perder o controle, sair da pista e capotar em uma curva. Segundo a PRF, o acidente ocorreu no quilômetro 62, na descida da Serra das Russas, no sentido interior/capital. A vítima tinha 48 anos e morreu na hora. Houve derramamento de óleo vegetal na rodovia. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Vitória e de Gravatá estiveram n áreal e fizeram a limpeza da pista. *G1PE