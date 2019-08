Acidente grave na BR 408, em Nazaré da Mata, deixa três feridos

No fim da manhã da última segunda-feira (26) o Corpo de Bombeiros foi acionado para um capotamento de veículo seguido de colisão na BR-408, em Nazaré da Mata.

Segundo relato o condutor do veículo Amarok perdeu o controle, invadiu a faixa de rolamento em sentido contrário e colidiu frontalmente com o Fiat Uno, onde estavam três ocupantes, dentre elas uma criança de 3 anos.

Os militares do 7º Grupamento de Bombeiros precisaram remover 03 (três) feridos das ferragens, enquanto a criança estava sendo transportada para unidade hospitalar de Nazaré da Mata.

Para atuação do Corpo de Bombeiros a rodovia ficou fechada por mais de 01 (uma) hora nos dois sentidos gerando um congestionamento de quilômetros.

A Polícia Rodoviária Federal, a Policia Militar, unidades do SAMU de Carpina, Buenos Aires, além de ambulâncias de Tracunhaém, Nazaré da Mata e Aliança apoiaram os bombeiros militares que tiveram bastante trabalho.

* Informações e fotos 7º Grupamento Corpo de Bombeiros Floresta dos Leões